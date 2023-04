Twitter'ın Büyük Takipçili Hesapları "Mavi Tik İçin Ödeme Yapmayacaklarını" Açıkladı

Siz değerli okuyucularımız şu anda bu haberi okurken Twitter yeni sisteminden öncesinde doğrulamış olduğu kullanıcılarından mavi tik işaretlerini çoktan kaldırmış olabilir. Elon Musk geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 1 Nisan'da 420.000 "kayda değer" kullanıcısından mavi tiki kaldırmayı planladığını duyurmuştu.

Eski doğrulanmış rozetin kaldırılmasının ardından, Twitter adınızın yanındaki küçük mavi onay işaretini almanın tek yolu Musk'a aylık 150 TL ödemekten geçiyor ancak platformun en ünlü kullanıcılarının birçoğu niyetlerini çoktan belli etti ve ödeme yapmayacaklarını açıkladı.

NBA yıldızı LeBron James "Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü beni tanıyorsanız ödeme yapmayacağım." şeklinde bir tweet attı.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Elbette bu fikri savunanlar sadece profesyonel sporcular veya Hollywood aktörleri değil. Axios'a göre Beyaz Saray da Twitter Blue abonelikleri için ödeme yapmayacak. Gazeteye sızan bir personel e-postasında, Joe Biden yönetiminin Twitter'daki bu değişikliğin mavi tik rozetinin değerini azalttığı şeklinde gördüğü paylaşıldı.

Bununla birlikte @WhiteHouse ve @JoeBiden gibi resmî devlet hesapları, Musk'ın "devlet" hesabını belirtmek için kullanıma sunduğu gri doğrulama rozetine sahip olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu rozetlerin kullanıcılara herhangi bir maliyeti yok.

Haber Kuruluşları da Twitter'ın Bu Kararına Tepkili

Büyük haber kuruluşları da kurum düzeyinde ya da bireysel gazeteciler ve çalışanlar için Twitter Blue satın almayacaklarını paylaştı. The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, POLITICO, Vox ve BuzzFeed, Twitter Blue için ödeme yapmayacaklarını bildiren açıklamalar paylaştı. Her bir yayın organı, hizmetin mavi tikin anlamını nasıl değiştirdiğini ve artık platformda gerçekten doğrulanmış bir kullanıcıyı tanımlamadığını söyledi.

New: The New York Times says it is not planning to pay for Twitter verification:



"We aren't planning to pay the monthly fee for verification of our institutional Twitter accounts," a spokesperson tells me. — Oliver Darcy (@oliverdarcy) March 30, 2023

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.