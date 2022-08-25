Eski Bir Twitter Çalışanı, Twitter'ın Sırlarını Ortaya Döküyor

Twitter'ın eski güvenlik şefi, yalnızca şirketin güvenlik uygulamaları hakkında değil, aynı zamanda yabancı hükûmetlerin ve kuruluşların şirketi etkileme potansiyeli hakkında da ciddi söylemlerde bulundu. Peiter "Mudge" Zatko'ya göre Twitter'ın diğer ülkelerle olan ilişkileri ABD'nin ulusal güvenliğini riske atıyor olabilir.

CNN tarafından bildirildiği üzere iddialar Rusya, Çin ve Hindistan ile ilgili belirli endişeleri detaylandırıyor.

The Washington Post tarafından yayımlanan iddialarda, "CTO Parag Agrawal CEO'luğa terfi ettirilmeden birkaç ay önce Agrawal, Mudge'a Twitter'ın Rusya'da kullanıcıları büyütmenin bir yolu olarak Rusya Federasyonu'nun sansür ve gözetim taleplerine boyun eğmeyi düşünmesi gerektiğini önerdi." ifadeleri yer alıyor.

Twitter, Rusya ile Kapalı Kapılar Ardında Görüşmüş

Belge, Agrawal'ın önerdiği adımları belirtmiyor. CNN'nin işaret ettiği üzere Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeden önce Twitter da dâhil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerini ülkede yerel ofisler açmaya zorlamaya çalıştı. İddia, "önerinin hiçbir zaman takip edilmediğini veya uygulanmadığını" belirtiyor ancak önerinin "Twitter'ın ABD ulusal güvenliği üzerindeki etkileri konusunda endişe nedeni" olduğunu ve Jack Dorsey'in istekleriyle çeliştiğini belirtiyor.

Zatko ayrıca Twitter'ın adı açıklanmayan "Çinli kuruluşlar" ile olan mali ilişkisi hakkında soruları da gündeme getiriyor. İddialar, Twitter'ın "Twitter hizmeti Çin'de engellenmiş olsa bile Çinli kuruluşlardan gelen gelire bağlı olduğunu" belirtiyor.

Twitter başka bir ülke için casusluk yapmakla suçlanan bir çalışanla ilk kez karşılaşmıyor. Eski bir Twitter çalışanı geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan için casusluk yapmaktan suçlu bulunmuştu.