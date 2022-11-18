Twitter Çalışanları İstifa Ediyor: Ofisler Kapatıldı!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Twitter cephesinde işler arapsaçına dönmeye devam ediyor. Şirketi satın almasıyla öncelikle üst düzey çalışanları işten çıkarken, ardından tüm çalışanların yarısının işine son veren Musk şimdi daha büyük bir sorunla karşı karşıya.

Geçtiğimiz gece yaşanan olay, Twitter'ın ofislerinin ani bir kararla kapatılmasıyla ilgili. Twitter, çalışanlarına şirketin ofislerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı ve ofisler giriş çıkışa kapandı. Çalışanlara verilen bilgide ofislerin 21 Kasım'da tekrar açılacağı yer alırken, sosyal medya platformundaki iddialar bu kararın nedenini ortaya koyuyor.

İddialara göre Elon Musk'ın mevcut çalışanlara uzun saatler ve yoğun çalışma programı vermesi nedeniyle çalışanlar toplu istifaya hazırlanıyor. Çalışanlarını kaybetmek istemeyen Musk'ın acil durum hamlesi olarak bu yola başvurduğu düşünülüyor. İlk olarak BBC'nin gördüğü mesajda çalışanlara şu ifadeler aktarıldığı söyleniyor:

"Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin."

Elon Musk Çalışanlarla Özel Bir Toplantı Planlıyor

Elon Musk, gün sonuna dek şirkette kalacağının taahhüdünü vermeyenlere üç aylık tazminat verileceğini belirtti. Çalışanlar her türlü baskıya rağmen LinkedIn ve Twitter hesapları üzerinden şirketten ayrılacaklarına dair açıklamalarda bulunuyorlar. Elon Musk'ın çalışanları ikna etmek için özel bir toplantı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Keza bu olaylar nedeniyle Twitter'ın da ekstra yavaşladığı iddia ediliyor. Web sitesi kesintilerini takip eden Downdetector'a göre geçtiğimiz geceden itibaren Twitter'a dair pek çok kesinti raporu alındı ve artarak devam ediyor.

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