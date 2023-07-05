Twitter CEO'sundan Tweet Okuma Sınırıyla İlgili Açıklama Geldi!

Twitter CEO'su Linda Yaccarino, platformun geçici okuma sınırları uygulamasına yönelik tartışmalı kararı hakkında konuştu.

Yaccarino attığı tweet'te bu karara güçlü destek verdi ve kararın önemini ve çalışmanın devam eden doğasını vurguladı. Bu hamlenin, spam, botlar ve diğer zararlı aktörlerle mücadele ederek Twitter'ın kullanıcı tabanının özgünlüğünü korumayı amaçladığını söyledi.

Şirket ayrıca bot hesapların kamuya açık verilere erişmesini ve platformdaki konuşmaları manipüle etmesini önlemeye odaklanıyor. Bu kısıtlamalar şu anda kullanıcıların küçük bir yüzdesini etkiliyor ve Twitter ilerleme hakkında güncellemeler sağlamayı vaat ediyor.

Twitter CEO'su: "Tweet Okuma Sınırı Gerekliydi"

Elon Musk tarafından duyurulan okuma sınırları, doğrulanmış hesapları günde 10.000 gönderi, doğrulanmamış hesapları günde 1.000 gönderi ve yeni doğrulanmamış hesapları günde 500 gönderi ile kısıtlıyor. Ayrıca kullanıcıların Twitter'ın web sürümünü görüntülemek için oturum açmaları gerekecek.

Bu değişiklikler, Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana sürekli kesintiler yaşayan kullanıcıların eleştirilerine neden oldu. Ayrıca Ağustos ayının başından itibaren, kullanıcılar premium hizmet Twitter Blue'ya abone olmadıkları sürece web tabanlı TweetDeck kontrol paneline erişimlerini kaybedecekler.

Bu hafta ayrıca Meta'nın rakip uygulaması Threads'in de lansmanı yapılacak ve bu da Twitter'dan geçiş yapabilecek kullanıcı sayısı hakkında spekülasyonlara şimdiden yol açmış durumda.

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