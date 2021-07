Twitter CEO'su Yeni bir Bitcoin İşletmesi Kuruyor

Twitter CEO'sunun Bitcoin işletmesi TBD duyuruldu. Square isimli finansal hizmet ve dijital ödeme şirketinin yöneticisi olan Jack Dorsey, TBD platformuyla kripto paraya yatırım yapmaya devam ediyor. İşte TBD hakkında bilinen tüm detaylar.

Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey dün yaptığı açıklamada, Square'in Bitcoin'e odaklanan TBD adında yeni bir iş birimi oluşturmaya hazır olduğunu duyurdu. Tweetlere göre yeni iş birimi, finansal hizmetleri daha merkezi olmayan, izinsiz ve gözetimsiz hale getirmek için açık bir geliştirici platformu oluşturacak.

Jack Dorsey'in yeni projesi TBD; Cash App, Square Seller ve Tidal yayın hizmeti de dahil olmak üzere diğer Square iş kollarına katılacak.

108,83 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesine sahip olan Square, gelir tahsilatını artırmak için daha fazla çeşitlenmeyi hedefliyor. Şirket her ne kadar kripto para işine yatırım yapsa da, CFO aracılığıyla 20 milyon dolarlık zarara uğradıklarını söylemiş ve daha fazla Bitcoin satın almayacağını belirtmişti.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.