Twitter CEO'su Yeni bir Bitcoin İşletmesi Kuruyor

Twitter CEO'sunun Bitcoin işletmesi TBD duyuruldu. Square isimli finansal hizmet ve dijital ödeme şirketinin yöneticisi olan Jack Dorsey, TBD platformuyla kripto paraya yatırım yapmaya devam ediyor. İşte TBD hakkında bilinen tüm detaylar.

Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey dün yaptığı açıklamada, Square'in Bitcoin'e odaklanan TBD adında yeni bir iş birimi oluşturmaya hazır olduğunu duyurdu. Tweetlere göre yeni iş birimi, finansal hizmetleri daha merkezi olmayan, izinsiz ve gözetimsiz hale getirmek için açık bir geliştirici platformu oluşturacak.

Jack Dorsey'in yeni projesi TBD; Cash App, Square Seller ve Tidal yayın hizmeti de dahil olmak üzere diğer Square iş kollarına katılacak.

108,83 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesine sahip olan Square, gelir tahsilatını artırmak için daha fazla çeşitlenmeyi hedefliyor. Şirket her ne kadar kripto para işine yatırım yapsa da, CFO aracılığıyla 20 milyon dolarlık zarara uğradıklarını söylemiş ve daha fazla Bitcoin satın almayacağını belirtmişti.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD. — jack (@jack) July 15, 2021

Twitter CEO'sunun Bitcoin işletmesi TBD nedir?

Kripto yatırımcısı Pompliano, Dorsey'den tek odak noktası Bitcoin olan bir iş birimi oluşturmasıyla "efsane" olarak bahsetti. Square hisse senedi yaklaşık %0,78 oranında artarak 237 dolar civarında işlem gördü ve böyleliklere haberlere olumlu tepki verdiğini gösterdi.

Square borsası, Bitcoin piyasası oynaklığından doğrudan etkileniyor. Ancak şirket, kripto para ile ödeme hizmetlerine yatırım yapıyor ve böylece yatırımını çeşitlendiriyor.

Yeni ticari girişim TBD'ye Mike Brock başkanlık edecek. Dorsey'e göre iş birimi, açık platform olmasıyla kamunun görebileceği bir yol haritasına sahip olacak. Dorsey tweetlerinde, "Yeni Bitcoin cüzdanımız gibi, bunu tamamen açıkta yapacağız. Açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak" dedi.

Square, geçen ayın başlarında kripto para birimleri için bir donanım cüzdanı geliştirmeyi planladığını duyurdu. Donanım cüzdanının arkasındaki ekibe göre, Bitcoin'i daha yaygın hale getirmek için kullanıcı arayüzü ve güvenlik en önemli öncelik olacak. Ancak unutmayın, Twitter geçen yıl saldırıya uğradı ve bazı kripto kullanıcılarının dolandırılmasıyla sonuçlanan hesap kapatma işlemlerine sebep oldu.

Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey'in tüm bu atılımların Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto paraların tekrardan yükselişe geçebileceğinin habercisi olabilir. Peki ya siz Jack Dorsey'in yeni TBD işletmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?