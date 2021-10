Twitter CEO'su Dorsey: Dünyada Hiperenflasyon Gerçekleşecek

Twitter CEO'su hiperenflasyon konusunda dünya ülkelerine çağrı yaptı. Twitter ve Square'in kurucu ortaklarından olan Dorsey, çok güçlü bir Bitcoin savunucusu.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD'de artan enflasyona ağırlık vererek, işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi. Dorsey, Cuma gecesi paylaştığı tweette, "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek." dedi.

Tweet, tüketici fiyat enflasyonunun ABD'de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun politika yapıcıların beklediğinden daha kötü olabileceğine dair artan endişeyle birlikte geliyor.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskılarının "önceden beklenenden daha uzun sürmesinin muhtemel olduğunu" kabul etti ve gelecek yıla daha iyi girebileceklerini belirtti.

Günlük 206 milyon aktif kullanıcısı olan bir sosyal medya platformunu denetlemenin yanı sıra Dorsey, güçlü bir Bitcoin savunucusu. Dorsey'in kurucu ortağı olduğu banka ve kredi kartı işleme platformu Square'in kripto para madenciliği yapmaya çalıştığını söyledi.

Kullanıcı yorumlarına yanıt veren Dorsey Cuma günü, enflasyon sorununun dünya çapında tırmandığını gördüğünü de sözlerine ekledi. "Yakında ABD'de ve dünyada da (enflasyonun artışını) yaşanacak" diye tweet attı.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.