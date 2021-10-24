Twitter CEO'su Dorsey: Dünyada Hiperenflasyon Gerçekleşecek

Twitter CEO'su hiperenflasyon konusunda dünya ülkelerine çağrı yaptı. Twitter ve Square'in kurucu ortaklarından olan Dorsey, çok güçlü bir Bitcoin savunucusu.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD'de artan enflasyona ağırlık vererek, işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi. Dorsey, Cuma gecesi paylaştığı tweette, "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek." dedi.

Twitter CEO'sundan hiperenflasyon çağrısı

Tweet, tüketici fiyat enflasyonunun ABD'de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun politika yapıcıların beklediğinden daha kötü olabileceğine dair artan endişeyle birlikte geliyor.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskılarının "önceden beklenenden daha uzun sürmesinin muhtemel olduğunu" kabul etti ve gelecek yıla daha iyi girebileceklerini belirtti.

Günlük 206 milyon aktif kullanıcısı olan bir sosyal medya platformunu denetlemenin yanı sıra Dorsey, güçlü bir Bitcoin savunucusu. Dorsey'in kurucu ortağı olduğu banka ve kredi kartı işleme platformu Square'in kripto para madenciliği yapmaya çalıştığını söyledi.

Kullanıcı yorumlarına yanıt veren Dorsey Cuma günü, enflasyon sorununun dünya çapında tırmandığını gördüğünü de sözlerine ekledi. "Yakında ABD'de ve dünyada da (enflasyonun artışını) yaşanacak" diye tweet attı.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021

Daha hızlı enflasyon çağrısı yapmak ekonomik riskler açısından önemli, ancak Dorsey'in para birimlerini mahvedebilecek ve tüm ekonomileri çökertebilecek hızla yükselen fiyatların bir koşulu olan hiperenflasyon kelimesini kullanması şaşırtıcı görünüyor.

Milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones da dahil olmak üzere pek çok yatırımcı, dünya için yükselen enflasyon dönemi çağrısında bulundular. Jones, bir miktar Bitcoin'e sahip olduğunu ve bunu iyi bir enflasyon koruması olarak gördüğünü söyledi.

Jones verdiği demeçte, "Açıkçası kripto için bir çalışma alanı var ve açıkçası şu anda altına karşı yarışı kazanıyor" dedi.

Ancak büyük yatırımcıların çoğu, Dorsey gibi hiperenflasyon çağrısı yapacak kadar ileri gitmedi.

705742 sayısı Twitter Inc. CEO'su Jack Dorsey için ne anlama geliyor? Neredeyse tam bir günlük tahminden sonra bu tweetin kripto ve kripto cüzdanlarıyla ilgili olabileceği öne sürüldü.

Jack Dorsey'den gizemli tweet

Twitter CEO'su Dorsey geçtiğimiz gün bu 6 haneli rakamı tweetledi. Bazı takipçileri bunun dijital para birimleriyle nasıl ilişkili olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Ancak çoğu kişi bu sayının blok numarası olabileceğini düşünüyor.

Blockchain.com'a göre bu, tweet'ten kısa bir süre sonra çıkarılan bir Bitcoin bloğunun sayısı. Konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi, ancak birkaç yorumcu, Dorsey'in Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini ne zaman geçeceğine dair tahmini olabileceğini öne sürdü.