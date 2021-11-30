Twitter CEO'su Jack Dorsey İstifa Etti! Yeni CEO Kim?
Jack Dorsey Twitter'daki oturumunu kapatma kararı aldı.
Jack Dorsey Twitter CEO'luğundan istifa ettiğini açıkladı. Girişimci, 2000'lerin ortalarında kurduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 2007'de CEO olarak seçilmişti.
İstifa kararıyla birlikte Dorsey arkasında karışık bir miras bırakıyor: Nefret söylemine ve çevrim içi zorbalığa karşı yeterince güçlü davranmadığı için eleştiriliyor, ancak Capitol'deki 6 Ocak ayaklanmasından sonra eski Başkan Donald Trump'ı yasakladığı için alkış da alıyor.
Şirkete mühendis olarak katılan CTO Parag Agrawal yeni yönetici oldu.
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Jack Dorsey Twitter CEO'luğundan istifa ettiğini açıkladı
Dorsey yaptığı açıklamada, "Twitter'dan ayrılmaya karar verdim" dedi ve şöyle devam etti: "Twitter CEO'su olarak Parag'a olan güvenim derin. Son 10 yıldaki çalışmaları dönüşümsel olmuştur. Onun yeteneği, kalbi ve ruhu için derinden minnettarım. Onun liderlik etme zamanı."
Herkese açık olarak paylaştığı bir e-postada Dorsey, Twitter'ın kurucu liderliğinde olmasının ciddi bir şekilde sınırlayıcı olduğuna inandığını söyledi.
Dorsey, "Bunun benim kararım olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu hizmeti ve şirketi çok seviyorum. Gerçekten üzgünüm... Yine de çok mutluyum. Bu seviyeye ulaşan çok fazla şirket yok." dedi.
Dorsey, 2022'deki bir sonraki hissedarlar toplantısına kadar yönetim kurulu üyesi olarak kalacak. Dorsey ayrıca mobil cihaz aracılığıyla kredi ve borç ödemelerine izin veren başka bir şirket olan Square CEO'su olmaya devam ediyor.
not sure anyone has heard but,— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021
I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl
Yeni Twitter CEO'su Agrawal ise yaptığı açıklamada, "Yönetime liderliğime duydukları güven için ve Jack'e sürekli akıl hocalığı, desteği ve ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Twitter'ın bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Agrawal'a son derece güvendiğini söyledi.
Twitter internetteki en popüler ve etkili sitelerden biri haline geldi, ancak son zamanlarda yanlış bilgilerin kontrolsüz yayılmasıyla ilgili eleştirilerle karşı karşıya kaldı.
İlkbaharda Dorsey, Facebook'tan Mark Zuckerberg ve Google'dan Sundar Pichai ile birlikte ABD Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verdi ve şirketini, özellikle COVID-19 aşısı ve diğer yanlış bilgileri ele almak için yeterli çabayı göstermediği yönündeki suçlamalara karşı savundu.
"Her gün dünya çapında milyonlarca insan yüz milyonlarca tweet atıyor. Politikaları tarafsız ve geniş ölçekte uygulamaya çalışıyoruz. Politikalarımızı öncelikle üç temel insan hakkının -ifade özgürlüğü, güvenlik ve mahremiyet- teşviki ve korunması etrafında oluşturduk.
Bazen bu haklar birbiriyle çatışabilir. Politikalarımızı geliştirirken, uygularken ve uygularken bu hakları dengelemeliyiz.
Ek olarak, politikalarımız davranıştaki değişikliklere ve gelişen koşullara uyarlanabilir olmalıdır. Bu nedenle şeffaf olmalı, prosedürel adaleti ve seçimi benimsemeli ve mahremiyeti korumalıyız.”
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