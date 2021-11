Twitter CEO'su Jack Dorsey İstifa Etti! Yeni CEO Kim?

Jack Dorsey Twitter CEO'luğundan istifa ettiğini açıkladı. Girişimci, 2000'lerin ortalarında kurduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 2007'de CEO olarak seçilmişti.

İstifa kararıyla birlikte Dorsey arkasında karışık bir miras bırakıyor: Nefret söylemine ve çevrim içi zorbalığa karşı yeterince güçlü davranmadığı için eleştiriliyor, ancak Capitol'deki 6 Ocak ayaklanmasından sonra eski Başkan Donald Trump'ı yasakladığı için alkış da alıyor.

Şirkete mühendis olarak katılan CTO Parag Agrawal yeni yönetici oldu.

Dorsey yaptığı açıklamada, "Twitter'dan ayrılmaya karar verdim" dedi ve şöyle devam etti: "Twitter CEO'su olarak Parag'a olan güvenim derin. Son 10 yıldaki çalışmaları dönüşümsel olmuştur. Onun yeteneği, kalbi ve ruhu için derinden minnettarım. Onun liderlik etme zamanı."

Herkese açık olarak paylaştığı bir e-postada Dorsey, Twitter'ın kurucu liderliğinde olmasının ciddi bir şekilde sınırlayıcı olduğuna inandığını söyledi.

Dorsey, "Bunun benim kararım olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu hizmeti ve şirketi çok seviyorum. Gerçekten üzgünüm... Yine de çok mutluyum. Bu seviyeye ulaşan çok fazla şirket yok." dedi.

Dorsey, 2022'deki bir sonraki hissedarlar toplantısına kadar yönetim kurulu üyesi olarak kalacak. Dorsey ayrıca mobil cihaz aracılığıyla kredi ve borç ödemelerine izin veren başka bir şirket olan Square CEO'su olmaya devam ediyor.

