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Twitter CEO’su: Bitcoin Dünyadaki Tek Para Birimi Olacak

Twitter CEO’su Bitcoin Dünyadaki Tek Para Birimi Olacak
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet
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Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin’in önümüzdeki 10 yıl içinde dünyadaki tek para birimi olacağını düşünüyor.

The Times’a röportaj veren Dorsey, kripto para birimlerinin geleceğine dair çok çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Twitter’ın yanı sıra kripto para dostu mobil ödeme şirketi Square’in de CEO’luğunu yapan 41 yaşındaki girişimci, “Geleneksel para birimleri eninde sonunda yerlerini kripto para birimlerine bırakacak. Ben şahsen Bitcoin’in önümüzde 10 yıl içinde dünyadaki tek para birimi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok Blockchain startup’ına yatırım yapan Dorsey, Bitcoin'in şu anda etkin bir para birimi olmak için yeterli kapasiteye sahip olmadığını da kabul ediyor.

Kriptokrasinin, geleneksel yatırım araçlarına kıyasla çok daha özgür ve yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Dorsey, dijital paraların sağlayacağı avantajlara dikkat çekiyor.

Tüm bu övgülere rağmen Facebook ve Google’ın ayak izlerini takip ederek, kripto paralara ilişkin tüm reklamları Twitter’dan yasaklayan Dorsey, Square'in tanıtım turunun bir parçası olarak Londra’da olduğunu ve Twitter hakkında soru almayacağını ifade etti.

Geçen sene 20 bin dolara kadar çıkan ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, 2018’de yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti. Şu anda 8 bin dolar seviyelerinde dolaşan kripto para birimi yeniden yükselişe geçebilecek mi büyük bir merak konusu.

Bakalım Dorsey’in kripto para dünyasına ilişkin öngörüleri doğru çıkacak mı? Vakit bol, bekleyip göreceğiz.

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