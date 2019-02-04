Twitter CEO’su Dorsey, Tweet Düzenleme Özelliğiyle İlgili Konuştu

Twitter CEO’su Jack Dorsey, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birisi olan tweet düzenleme butonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geride bıraktığımız hafta sonunda Amerikalı komedyen ve aktör Joe Rogan’ın radyo programına konuk olan Dorsey, atılan tweet’lerin düzenlemesini sağlayacak özelliğin nasıl çalışacağına dair önemli ipuçları paylaştı.

Bildiğiniz üzere, Facebook ve Instagram kullanıcıları herhangi bir gönderi paylaştıktan sonra sonra onları düzenleyebiliyorlar. Birçok sosyal medya platformunda gördüğümüz bu özellik, henüz Twitter’da kendine yer bulamadı.

Tweet düzenleme özelliğinin gelip gelmeyeceği uzun zamandır tartışılan bir konu; ancak Twitter’ın bu konuya oldukça çekimser yaklaştığını söylemek sanırım yanlış olmaz.

Kasım 2018’de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Twitter'ın kurucusu ve CEO’su Dorsey, şirketin tweet düzenleme butonunu kullanıma sunmadan önce bu konuyu çok dikkatli bir şekilde ele alması gerektiğini belirtmişti.

Rogan’ın programında konuşan Dorsey, bir kez daha tweet düzenleme özelliğinin sınırsız olmayacağını vurgulayarak, “Kullanıcıların attıkları tweetleri 5 saniyeden 30 saniyeye kadar gecikmeli gönderebiliriz. Böylece yazıdaki hatalar bu süre zarfında düzeltilebilir. Ya da ayrı bir düzenleme penceresi koyabiliriz” dedi.

Twitter CEO’su ayrıca, kullanıcıların orijinal tweet’i görebilmelerini de sağlayacaklarını belirtti.

Twitter'ın SMS mantığına dayandığını söyleyen Dorsey, şirketin platforma tweet düzenleme özelliğini eklememesinin nedenini şu sözlerle açıklıyor:

“Birine bir kez mesaj gönderdiğinizde, geri alamazsınız. Aynı şekilde bir tweet’i paylaştığınızda anında tüm dünyaya gider ve onu da geri alamazsınız”

Tabii, bu durum Twitter’ın karakter sayısını artırmasını engellemedi. Tweet’ler de tıpkı SMS gibi 140 karakterle sınırlıydı; ancak 2017’nin sonunda bu sayı iki katına yani 280'e çıkarıldı.

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, geçen yılın haziran ayında attığı tweette, eşi Kanye West’in doğum günü partisinde Dorsey'i tweet düzenleme özelliğiyle ikna etmeye çalıştığını söylemişti.