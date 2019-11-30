Twitter CEO’su, Google Yerine Başka Arama Motoru Kullanıyor

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde ilginç bir tweet paylaştı. Dorsey, varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullanmadığını duyurdu.

Dorsey tweet’inde, varsayılan arama motorunun DuckDuckGo olduğunu belirtti. Gönderisinde DuckDuckGo isimli arama motoru sayfasını da etiketleyen Dorsey, "@DuckDuckGo’yu seviyorum. Bir süredir varsayılan arama motorum bu. Uygulaması ise daha da iyi!" ifadelerine yer verdi.

Bunun ardından DuckDuckGo isimli Twitter hesabı da, “Bunu duymak güzel @jack! Ördek tarafında olduğun için mutluyuz.” şeklindeki bir tweet ile Dorsey’e karşılık verdi.

I love @DuckDuckGo. My default search engine for a while now. The app is even better! — jack 🌍🌏🌎 (@jack) November 27, 2019

2008 yılında ABD’de kurulan DuckDuckGo, tamamen kullanıcı gizliliğini ön planda tutan bir arama motoru olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarının IP adreslerini ve kişisel arama sonuçlarını hiçbir şekilde kaydetmeyen DuckDuckGo, bu nedenle 'daha güvenli bir arama motoru' olarak görülüyor.

Google ise en popüler arama motoru olmasına rağmen verilerin gizliliği konusunda yeterince başarılı bulunmuyor. Çünkü Google, reklam verebilmek amacıyla kullanıcılarının verilerini topluyor ve bu verileri başka şirketlerle paylaşabiliyor.

Jack Dorsey’in de arama motoru olarak Google yerine DuckDuckGo’yu kullanmasının sebebinin güvenlik olduğu tahmin ediliyor.