Twitter CEO’su, Google Yerine Başka Arama Motoru Kullanıyor

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde ilginç bir tweet paylaştı. Dorsey, varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullanmadığını duyurdu.

Dorsey tweet’inde, varsayılan arama motorunun DuckDuckGo olduğunu belirtti. Gönderisinde DuckDuckGo isimli arama motoru sayfasını da etiketleyen Dorsey, "@DuckDuckGo’yu seviyorum. Bir süredir varsayılan arama motorum bu. Uygulaması ise daha da iyi!" ifadelerine yer verdi.

Bunun ardından DuckDuckGo isimli Twitter hesabı da, “Bunu duymak güzel @jack! Ördek tarafında olduğun için mutluyuz.” şeklindeki bir tweet ile Dorsey’e karşılık verdi.

I love @DuckDuckGo. My default search engine for a while now. The app is even better!