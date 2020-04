Twitter CEO'su, Kovid-19 ile Mücadeleye 1 Milyar Dolar Bağışlayacak

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Dorsey açıklamasında servetinin %28’i olan 1 milyar doları Start Small isimli bir bağış fonuna aktarılacağını söyledi. Yapılan bağışın en yüksek kişisel bağış olduğu bilgisi kayıtlara geçti.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz