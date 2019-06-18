Twitter CEO'sundan Kripto Para Sektörüne Yeşil Işık

Twitter ve mobil ödeme sistemi Square'nin kurucusu olan Jack Dorsey, kripto para sistemleriyle ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. Ödeme sisteminde dijital para çağı olduğunu belirten Dorsey, bu sektöre yöneldiklerini aktardı.

Mobil ödeme yöntemlerinde önemli bir yere sahip olan Square için yepyeni sistemler geliştirdiklerini dile getiren Jack Dorsey, Square Crypto olarak ifade edilen bu girişimin kripto paraya yeşil ışık yaktığını anlattı. Square Crypto'da internet ödemeleri için bir altyapı sağlanmasının yeterli olduğuna dikkat çekildi.

Kripto para alanında açık kaynaklı bir çözüm sunmak için yeni bir işe giriştiklerini söyleyen CEO, kripto para sistemlerinin en güzel yanını dünyanın her yerinde geçerli olması olarak değerlendirdi. Şu anda dünya genelinde şirketler ve müşteriler bu sektöre çekingen davranıyor olsa da Dorsey'e göre nakit paraların yerini dijital para sistemlerinin alması gerekiyor.

Twitter'da da kripto para borsasının yaygınlaşmasını isteyen Dorsey, Square Crypto sayesinde herkesin kripto ödeme yöntemini kullanabileceğini belirtti. Kripto paraların günlük ödeme yöntemi olarak görülmesini isteyen Dorsey, Bitcoin tarzı birimlerin çoğalması gerektiğini savunuyor ve bunların daha da güvenilir olmasını istiyor.