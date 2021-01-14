Twitter CEO’sundan Trump Açıklaması: Eleştirenlere Rest Çekti

Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası’nda meydana gelen olaylar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını önce geçici olarak sonra da süresiz olarak kapatan sosyal medya platformlarından Twitter yönetiminden söz konusu yasak ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Twitter CEO’su Jack Dorsey, Trump’ın yasağını eleştirenlere rest çekti.

Twitter CEO’su Dorsey, Trump Yasağı Hakkında Ne Dedi?

Kongre binasında yaşananlar sonrasında sosyal medya platformunun yaptırımları oldukça konuşulmuştu. Twitter, Trump’ın hesabını ilk olarak geçici bir süreliğine erişime kapatmıştı. Twitter’ın geçici yasağına benzer yasaklama kararı Facebook cephesinden de gelmişti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg daha sonra hesabında yayımladığı bir gönderi ile Trump’ın hesabının kalıcı olarak yasaklandığını duyurmuştu. Zuckerberg’ün gönderiyi paylaşmasının üzerinden çok geçmeden benzer açıklama Twitter’dan da gelmişti.

Facebook’tan sonra Trump’ı süresiz yasaklayan Twitter, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “realDonaldTrump hesabında paylaşılan son tweetleri yakından inceledikten sonra daha fazla şiddete teşvik etme ve kışkırtma gibi risklerden ötürü hesabı kalıcı olarak yasakladık” ifadelerine yer vermişti. Twitter’ın kurucusu Jorsey, sosyal medya platformunun ABD Başkanı Trump’a uyguladığı yaptırımdan sonra çok sayıda eleştiriye maruz kalınca yeni bir açıklama yaptı.

Jack Dorsey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Twitter yasağı hakkında açıklama yapmak için Mark Zuckerberg gibi normal bir gönderi yayımladı. Dorsey, konu ile ilgili açıklamasında aşağıda yer alan ifadelere yer verdi.

“Trump'ın hesabını yasaklamaktan gurur duymuyor veya bununla övünmüyorum. Böyle bir yaptırım uygulayacağımız konusunda oldukça net bir uyarı verdik. Daha sonra hem Twitter içinde hem de Twitter dışında fiziksel güvenliği tehdit eden olaylara dayanarak bir karar aldık. Bu doğru muydu? Bunun Twitter için doğru karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum bizim tüm eylemlerimizi kamu güvenliğine odaklı hale getirmeye zorladı. Çevrim içi ortamda yapılan konuşmanın dış dünyayı nasıl etkilediği bariz bir şekilde ortadadır. Bu, her şeyden önce bizim politikamıza aykırıdır.”

Dorsey, Twitter’ın politikaları gereğince uygulanan yaptırımları eleştirenlere yönelik açıklamasında “İnsanlar bizim kurallarımıza ve yaptırımlarımıza katılmazlarsa başka bir hizmeti kullanabilirler” sözlerini kullandı.