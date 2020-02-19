Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, Chroma Labs'ı satın aldı. Chroma Labs'ın geliştirdiği Chroma Stories uygulaması ile hikayeler için ilgi çeken fotoğraflar oluşturulabilmekte. Chroma Stories’in geliştirici ekibi artık Twitter bünyesinde çalışmalarına devam edecek.

Twitter'a Hikayeler Özelliği Gelecek Mi?

Chroma Labs yapılan anlaşma sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

" 2018'de Chroma Labs'ı kurduğumuzda, yaratıcılığa ilham vermek ve insanların görsel hikayelerini anlatmasına yardımcı olmak için bir şirket kurmaya başladık. Geçtiğimiz yıl boyunca, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucuların ve işletmelerin Chroma Stories uygulamasıyla milyonlarca hikaye oluşturmalarını sağladık. Bu çalışmadan gurur duyuyoruz ve misyonumuzu dünyanın en önemli hizmetlerinden biri ile daha büyük ölçekte sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. "

Twitter'ın Chroma Labs'ı satın almasının ardından akıllara "acaba Twitter'a hikayeler özelliği mi geliyor?" sorusu geldi. Şirket bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şu anda hikayeler özelliği Instagram, WhatsApp, Snapchat ve Facebook'ta bulunmakta. Twitter tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.