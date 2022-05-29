Instagram Yakın Arkadaşlar Benzeri Bir Özellik Twitter'a Geliyor

Twitter, Circle özelliğini bu ayın başlarında sınırlı bir grupla test etmeye başladı ve şimdi daha fazla kullanıcıya yayılmaya başlıyor gibi görünüyor. Bu özellik, kullanıcıların Twitter'ın tamamı yerine belirli bir grup insana tweet göndermesine izin verdiği için Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğine çok benziyor.

Twitter Circle'a erişiminiz olup olmadığını kontrol etmek için Twitter uygulamanızı güncelleyin veya bir web tarayıcısında Twitter'a gidin. Bir tweet oluşturmaya başladığınızda en üstte Herkes yazan bir açılır menü göreceksiniz. Buradan tweet'inizi belirli bir hedef kitleyle sınırlamak için Twitter Circle'ı seçebilir veya Circle'a kişi eklemek veya Circle'dan kişi çıkarmak için Düzenle'ye basabilirsiniz. Twitter kişileri Circle'a eklediğinizde veya kaldırdığınızda kullanıcıları bilgilendirmez.

Sizi takip etseler de etmeseler de Circle'a en fazla 150 kullanıcı ekleyebilirsiniz. Circle'daki kullanıcılar, yalnızca Circle'a özel tweet'lere eklenmiş bir not görecek: "Yalnızca @[kullanıcı adınız]'nın Twitter Circle'ındaki kişiler bu tweet'i görebilir." Circle'a tweet atmak neredeyse özel bir hesaba sahip olmak gibidir ve tüm profilinize erişimi sınırlamak yerine yalnızca belirli tweetleri özelleştirir.

Circle'a Özel Atılan Tweetler Nasıl Görünür?

Circle'a eklediğiniz kişiler, Circle'a gönderdiğiniz hiçbir şeyi retweetleyemez ancak yine de ekran görüntüsünü alabilir. Tweetlerinizi daha küçük bir kitleye gönderiyor olsanız bile Twitter'ın topluluk kurallarının hâlâ geçerli olduğunu unutmamakta fayda var.

Şu anda daha fazla kullanıcı bu özelliğe erişiyor gibi görünse de Twitter sözcüsü Joseph Nunez, The Verge'e özelliğin hâlâ test aşamasında olduğunu söyledi. Nunez "Şu anda iOS, Android ve Web'de bir grup insanla Twitter Circle'ı küresel olarak test ediyoruz. Geri bildirim toplamaya devam ettiğimiz için özellik henüz herkese sunulmadı." dedi.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'ın böyle bir özelliğe ihtiyacı var mıydı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.