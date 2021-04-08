Twitter, Clubhouse'u Satın Alıyor İddiası

Twitter, Clubhouse'u satın alıyor iddiası geldi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'ın Clubhouse'u satın alacağı söyleniyor.

Twitter, Clubhouse'u Satın Alacak Mı?

Bloomberg'den gelen bir rapora göre Twitter, Clubhouse ile yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değerleme üzerinde potansiyel bir satın alım hakkında görüşmeler yaptı. Rapora göre görüşmeler son birkaç aydır gerçekleşse de, bu aralar görüşmeler artık gerçekleşmiyor.

Bloomberg, birkaç gün önce, Clubhouse'un yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değerleme ile yeni bir finansman turuna çıkmaya çalıştığını bildirdi. Ancak potansiyel satın alma görüşmelerini detaylandıran rapor, Twitter ile görüşmelerin bittiğini gösteriyor.

Twitter da bildiğiniz üzere Spaces isimli sesli sohbet özelliğini kullanıma açmıştı. Görüşmelerin ne olduğu ile ilgili her iki şirket tarafından da bir açıklama gelmedi. 4 milyar dolar değerleme oldukça yüksek bir rakam.

Ayrıca Clubhouse geçtiğimiz günlerde para gönderme özelliğini yayına alacağını duyurmuştu. İçerik oluşturucuları, yakın bir zamanda dünya çapında tüm iOS kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan biri haline gelen Clubhouse'ta sevdiği ve desteklemek istediği içerik oluşturucularına para gönderme olanağına sahip olmaya başlayacak.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Clubhouse Nedir?

Hızla yükselişini sürdüren Clubhouse'un ne olduğundan kısaca bahsedelim. Clubhouse uygulamasını kullanarak kullanıcılar sesli sohbetler gerçekleştirebiliyor. Sohbetler odalarda gerçekleşiyor. Her odada bir moderatör bulunuyor. Moderatör, konuşmacıları ve dinleyicileri seçme yetkisine sahip.

Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi ünlü isimlerin Clubhouse'a katılması sonrasında uygulama bir anda patladı desek yanlış olmaz. Elon Musk'ın sohbet odasına binlerce kişi katılırken Musk konuşma yaptı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de aynı şekilde uygulama üzerinden konuşma yaptı.

Sadece davetiyesi olanların girebildiği uygulamaya girmek için iOS işletim sistemine sahip bir cihaza da sahip olmanız gerekiyor. iOS cihazınıza uygulamayı kurduktan sonra davetiyeniz yok ise kısa bir araştırma sonrasında davetiye bulmanız mümkün. Twitter'da davet kodlarının paylaşıldığı söyleniyor.

Uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra indirme sayfası otomatik olarak açılacak. Açılan bağlantıdan indir butonuna bastığızda da indirme işlemi başlayacak.