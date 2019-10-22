Twitter Çöktü mü? İşte Detaylar (22 Ekim)

Geçtiğimiz dakikalarda dünya genelinde pek çok Twitter kullanıcısı, popüler sosyal medya ağına bağlanmakta sorun yaşadığını raporladı. Peki Twitter çöktü mü?

Twitter Çöktü mü? (22 Ekim)

Son 20 dakika içerisinde pek çok kişi Twitter'a erişim sırasında sorun yaşadığını raporladı. Downdetector'a göre dünya genelinde bazı bölgelerde Twitter çökmüş durumda. Bu kesintilerden ülkemizin ne kadar etkilendiği bilinmese de, Türkiye'de de bu şekilde raporlama yapan kişilerin olduğu gözükmekte.

Bununla birlikte erişime fırsat bulan bazı kullanıcılar bu durum üzerinden bazı komik tepkiler verdi. "Twitter bütün gün çökmeli. Bu durum uluslararası dinlenme ve normallik günü olacaktır." şeklinde tweetler atan kullanıcılar, bu durumdan pek de rahatsız olmadıklarını dile getirdi.

Eğer erişimde sorun yaşıyorsanız durumun normal haline dönmesi için bir süre beklemenizde fayda var. Şirket şu an söz konusu erişim sorunu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kesintinin nedeni ve detayları ile ilgili bilgi edindikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın.