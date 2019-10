Twitter Çöktü Mü? Neden Tweet Atılamıyor?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Twitter'a giriş yaptıklarında teknik bir sorun var mesajı ile karşılaşmaktalar.

Twitter Dünya Genelinde Çöktü!

Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcısı olan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Twitter'ın sunucularında bir sorun yaşanmakta. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinde Twitter'a giriş yaptıklarında Tweetler şu anda alınamıyor hatası ile karşılaşmakta ve tweetlere erişim sağlayamamakta. Twitter'daki keşfet alanına da erişim şu an için sağlanamıyor.

Şu an Twitter'ın sunucularında bir arıza mevcut ve bu arızanın kısa süre içerisinde çözüleceği söylenmekte. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter şu an hizmet vermiyor. Twitter'a giriş yapmaya çalıştığımızda "Teknik bir sorun var.Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz." mesajı ile karşılaşmaktayız.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Twitter'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Facebook üzerinden sürekli Twitter'ın çöktüğünü paylaşmakta. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz. Hatırlarsınız ki Twitter geçtiğimiz haftalarda da çökmüştü ve milyonlarca kullanıcı büyük tepki göstermişti.

Twitter'ın çökmesi hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!