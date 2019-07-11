Twitter Çöktü Mü?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Twitter'a giriş yaptıklarında teknik bir sorun var mesajı ile karşılaşmaktalar.

Twitter Dünya Genelinde Çöktü!

Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcısı olan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Twitter'ın sunucularında bir sorun yaşanmakta. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinde Twitter'a giriş yaptıklarında Tweetler şu anda alınamıyor hatası ile karşılaşmakta ve tweetlere erişim sağlayamamakta.

Şu an Twitter'ın sunucularında bir arıza mevcut ve bu arızanın kısa süre içerisinde çözüleceği söylenmekte. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter şu an hizmet vermiyor.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Twitter'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Facebook üzerinden sürekli Twitter'ın çöktüğünü paylaşmakta. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz.

Kullanıcılar şu an Twitter'a erişim sağlanmaya çalıştığında "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz." yazısı ile karşılaşmaktalar. Twitter'ın çökmesi hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Güncelleme 11.07.2019 Saat: 23:00

Twitter'daki erişim sorunu giderildi. Şu anda Twitter'a sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Twitter yaşanan kesintinin neden kaynaklandığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.