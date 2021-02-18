Twitter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hesabına Etiket Ekledi

Twitter geçtiğimiz aylarda devlete bağlı medya kuruluşları ve resmi devlet temsilcilerine yönelik özel bir etiket uygulamaya başlamıştı. Bu etiket sistemi Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bir dizi Türk yetkili ile kurumun hesaplarına etiket eklendi.

Twitter, Türkiye'deki Devlet Temsilcilerinin Hesabına Etiket Ekledi

Twitter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesaplarının yanı sıra bir dizi Türk yetkili ve kurumun hesaplarına " Türkiye devlet görevlisi " etiketini ekledi.

Twitter etiket özelliğini daha öncesinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa'da kullanıma sunmuştu. Sonrasında ise tüm ülkelerde kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

Şirket özelliği Kanada, Küba, Ekvador, Almanya, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de kullanıma sunmaya başladı.

Sizler Twitter'ın devlete bağlı medya kuruluşları ve resmi devlet temsilcilerine yönelik özel bir etiket uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

"Twitter, dünyada olup biteni takip edebileceğiniz sosyal medya uygulamalarından biri. Dünyada ve Türkiye’de neler olup bitiyor? yüzlerce yerli-yabancı kaynaktan anlık olarak takip edebileceğiniz harika bir haber kaynağı. Twitter, aynı zamanda spor, eğlence, politika, moda ve daha pek çok ilgi alanınıza giren konuları takip edebileceğiniz geniş bir sosyal medya platformu."

Twitter Birdwatch Uygulamasını Tanıttı

Twitter bildiğiniz üzere milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor ve kullanıcılar her geçen saniye binlerce tweet atıyor. İnsanlar bir yerde bir olay yaşandığında bilgi sahibi olmak için Twitter'a bakıyor. Twitter da yanlış bilgiler ile mücadele etmek için Birdwatch uygulamasını tanıttı.

Birdwatch uygulaması insanların yanıltıcı olduğuna inandıkları tweetlere bilgilendirici notlar yazmalarına olanak tanıyor. Birdwatch ile bir tweetin neden yanıltıcı olduğunu düşündüğünücü açıklayan notlar oluşturabilir ve doğru olduğunu düşündüğünüz bilgileri de bu notlara ekleyebilirsiniz.