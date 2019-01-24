Twitter'da 2018'de En Çok Konuşulan Oyunlar Belli Oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, 2018'in en çok konuşulan video oyunlarını yayınlandı. Platformda en çok konuşulan oyun ise sürpriz şekilde Fate/Grand Order oldu.

Yapılan resmi açıklamayla Twitter üzerinde geçtiğimiz sene toplamda 1 milyardan fazla tweet atıldığı belirtilirken, geçen sene yaşananlar şöyle açıklandı: “Twitter; oyun medyasının, popüler canlı oyun yayıncılarının, liglerin, takımların, oyuncuların ve yorumcuların hayranlarıyla ve birbirleriyle etkileşime geçtiği bir yer. Yıl boyunca tüm dünyadaki oyun hayranları, en çok beklenen oyun başlıklarını tartışmak, en sevdikleri e-spor takımlarını alkışlamak ve tutkulu bir topluluğa katılmak üzere Twitter'a girdi. Milyonlarca kişiyle etkileşime geçti. Ve özellikle e-sporun ve oyunun yükselişte olduğu 2018 yılında, Twitter’da oyunla ilgili konularda 1 milyardan fazla tweet atıldı.”

2018’de oyunlar hakkında en çok tweet atan ülke Japonya olurken, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. En çok konuşulan oyunlar listesindeyse ikinci sırada Fortnite, üçüncü sıradaysa Monster Strike yer aldı. Japonya’nın Twitter’daki oyun üstünlüğü sebebiyle en çok konuşulan oyunlar da Japonya’ya özel çıkarılanlardı. Listenin tamamıysa aşağıdaki gibiydi.

En çok tweet atan ülkeler

Japonya ABD Birleşik Krallık Fransa Kore İspanya Brezilya Kanada Meksika Almanya

En çok konuşulan oyunlar