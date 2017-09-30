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Twitter'da 280 Karakter Engelleyebilen Eklenti Çıktı!

Twitter'da 280 Karakter Engelleyebilen Eklenti Çıktı!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Sosyal Medya

Geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya platformu Twitter'a 280 karakter sınırı getirildi. Bu yenilik henüz yeni olmasına rağmen pek çok kullanıcı tarafından eleştiriliyor. Yeni karakter sınırını aşırı ve can sıkıcı bulanlar, Twitter'da 280 karakterli tweetleri engelleyebilen bir Chrome eklentisi çıkardılar. 

Block280 adını taşıyan eklenti sadece tek bir işlevi yerine getirebiliyor. Twitter üzerinde 140 karakterin üzerinde ne kadar tweet varsa engelliyor. Bu eklentiyi kullanan kişiler ise uzun tweetleri okumak zorunda kalmıyorlar. Eğer tekrar açmayı düşünürlerse de eklentiler kısmında yer alan simgeye dokunmaları yetiyor.

Uygulamayı yaratan Conor Browne, eklentiyi yapma nedeninin kullanıcılardan gelen şikayetler olduğunu söylüyor. Daha önce de interneti kasıp kavuran Pokemon Go sözcüklerini engelleme adına bir eklenti çıkaran Browne, şimdi de Twitter'ın çok konuşulan 280 karakter sınırına kafayı takmış görünüyor. 

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Block280 eklentisini Chrome tarayınıza ücretsiz kurabilirsiniz. 

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ETİKETLER: twitter twitter karakter sınırı

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