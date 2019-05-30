Twitter'da Canlı Yayınlara Konuk Olma Özelliği Geldi

Sosyal medya devi Twitter'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Twitter'a bu kez Instagram'daki canlı yayınlara katılma özelliğinin aynısı geldi. Kullanıcılar artık Twitter'daki canlı yayınlara konuk olabilecek.

Twitter'da Canlı Yayınlara Katılma Özelliği Geldi

Birçok ünlü sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmakta ve bu canlı yayınlara takipçilerini de davet ederek beraber sohbet etmekte. Önceden sadece Instagram'da olan canlı yayına katılma özelliği artık Twitter'a da geldi. Twitter yeni özelliğin kullanımı hakkında bir tweet atarak kullanıcıları bilgilendirdi. Twitter'daki canlı yayınlara maksimum 3 kişi konuk olabilmekte.

Go live with guests! It’s more fun than talking to yourself. We promise. pic.twitter.com/CB5qSLebwq — Twitter (@Twitter) 29 Mayıs 2019

Yeni özellik Instagram'daki gibi çalışmakta. Kullanıcı canlı yayın yapan kişiye istek göndermekte. Canlı yayını yapan kişi bu isteği kabul ederse kullanıcı yayına konuk olarak alınmakta. Misafir yayına katılmadan önce 5 saniyelik bir geri sayım bulunmakta. Bu 5 saniyelik geri sayım bittikten sonra kullanıcı küçük bir pencere içerisinde canlı yayına dahil olmakta. Twitter'ın bu özelliği ileride geliştirip geliştirmeyeceği gizliliğini koruyor.

Sizler Twitter'a yeni gelen canlı yayına konuk olma özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik kullanışlı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!