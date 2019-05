Twitter'da Canlı Yayınlara Konuk Olma Özelliği Geldi

Sosyal medya devi Twitter'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Twitter'a bu kez Instagram'daki canlı yayınlara katılma özelliğinin aynısı geldi. Kullanıcılar artık Twitter'daki canlı yayınlara konuk olabilecek.

Birçok ünlü sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmakta ve bu canlı yayınlara takipçilerini de davet ederek beraber sohbet etmekte. Önceden sadece Instagram'da olan canlı yayına katılma özelliği artık Twitter'a da geldi. Twitter yeni özelliğin kullanımı hakkında bir tweet atarak kullanıcıları bilgilendirdi. Twitter'daki canlı yayınlara maksimum 3 kişi konuk olabilmekte.

Go live with guests! It’s more fun than talking to yourself. We promise. pic.twitter.com/CB5qSLebwq