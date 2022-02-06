Twitter’da ‘Dislike’ Dönemi: Daha Fazla Kullanıcıya Açıyor!

Günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, son dönemde birçok yenilik getirdi. Bunların arasında uzun bir süredir konuşulan ‘dislike’ özelliği de yer alıyor. Bir süre önce sınırlı bir kullanıcı kitlesine ‘dislike’ özelliğini açan platform, bu özelliğini şimdi daha fazla kullanıcıya getiriyor.

Twitter’ın yaptığı değişiklikler arasında bulunan tweetlere emoji ile tepki verme özelliği, kullanıcılar tarafından hoş karşılanmamıştı. Bu özelliğini hayata geçirdikten kısa bir süre sonra kaldırmaya karar veren Twitter, şimdi de ‘dislike’ tuşu üzerinde bir deneme yapıyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğu ve bu konudaki çalışmaların halen devam ettiği tweetleri beğenmeme özelliği, kullanıcıları da ikiye bölmüştü. Bu özelliğini global olarak sınırlı kullanıcı üzerinde test eden Twitter, artık daha fazla kullanıcıya da bu özelliğini getiriyor. Platform, yaptığı açıklamada ‘Dislike’ butonu ile ilgili olarak detayları da paylaştı.

Yaygın Olarak Kullanıma Sunulabilir

Twitter, bir süredir üzerinde çalıştığı ‘dislike’ butonu ile, kullanıcıların beğenmediği bir tweeti veya tweete verilen yanıtlara katılmadığında bunu belirtmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Sınırlı kitle üzerinde denemeler gerçekleştiren platform, olumlu geri dönüşleri almasıyla bu özelliği daha fazla kullanıcıyla buluşturmaya karar verdi. Bu buton ile birlikte verilen ‘dislike’lar yalnızca yanıtı paylaşan kişi veya tweet sahibi tarafından görülebilecek. Yanıtlara verilen olumsuz tepkileri, tweeti aıl paylaşan kişi dahil başka biri göremeyecek.