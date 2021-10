Twitter'da Doom Oynamak, Tweet2Doom ile Mümkün Oldu!

Tweet2Doom isimli yeni bir Twitter botu sayesinde Twitter'da Doom oynamak da mümkün oldu. Oyunu oynamak için her ne kadar karmaşık aşamalardan geçmek gerekse de geliştirilen bot, bir zamanların en popüler video oyunlarından birini bugün de yaşatmayı çok iyi bir şekilde başarıyor.

Bu bot, Twitter kullanıcılarının kullandığı kodlarla ona geri dönüş sağlıyor. 1993 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı türündeki video oyunu, ilk olarak MS-DOS işletim sistemi için piyasaya sürüldü ama oyun o kadar çok benimsendi ki geçen onca seneye rağmen bugün hala adından söz ettirmeyi başarıyor.

Doom, özellikle mod geliştirme topluluklarına uzun bir süre boyunca ilham verdi. Benzer şekilde video oyununun bu kadar çok konuşulmaya devam etmesinin altındaki en önemli neden, mod geliştiricilerinin video oyunu ile ilgili çalışmaları oldu.

Bu çalışmaların arasına son olarak bir Twitter botu geliştiricisinin çalışması eklendi. Bu elbette ki bununla ilgili son çalışma olmayacaktır, çalışmaları ile diğer yazılımcılara ilham veren yazılımcılar da Doom olmasa dahi diğer eski ve oyuncularda güzel anılar oluşmasına vesile olmuş oyunları bu şekilde sosyal medya platformuna getirecektir.

Öncelikle bu bir Twitter botudur. Bu, sosyal medya platformunda belirli bir sayfaya girip video oyununu oynamaya başlayamayacağınız anlamına geliyor. Bunun yerine belirli kodları içeren bir tweet paylaşmanız ve Tweet2Doom'un size kodlarınız doğrultusunda bir oynanış videosu göndermesini beklemeniz gerekiyor.

