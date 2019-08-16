Twitter'da Rahatsızlık Veren Mesajlar Filtrelenecek

Sosyal medya devi Twitter, DM'den gelen istenmeyen mesajlar hakkında harekete geçti. Görünüşe göre, Twitter'a yeni gelecek olan mesaj filtreleme özelliği çok sevilecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni gelecek olan özellik sayesinde Twitter'da istemediğiniz mesajları almayacaksınız.

Twitter yaptığı açıklamada DM'den gelen istenmeyen mesajların filtreleneceğini duyurdu. Şüpheli kelimeler içeren mesajlar, 'ek mesajlar' olarak adlandırılmış bir klasörde saklanacak.

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv — Twitter Support (@TwitterSupport) August 15, 2019

Twitter hesabınızda herkesten mesaj alma özelliğini kullanıyorsanız yeni gelecek olan filtreleme ayarı çok işinize yarayacak. Özellikle kadın kullanıcılar sosyal medyada sürekli taciz içerikli mesajlar almaktalar.

Bu mesajlar DM kutusunda bulunan 'mesaj istekleri' bölümüne düşmekte. Artık mesaj istekleri bölümünün alt tarafında 'ek mesajlar' adlı yeni bir bölüm olacak. Bu bölümde almak istemediğiniz rahatsız edici mesajlar bulunacak.

Bu mesajları aldığınızda cihazınıza herhangi bir bildirim gelmemekte ve ayrıca bu mesajları okusanız dahi karşı tarafa okundu bilgisi iletilmeyecek. Twitter resmi hesabından duyurduğu yeni özelliği ne zaman yayına alacağını açıklamadı.

Tahminlerimize göre mesaj filtreleme özelliği gelecek haftalarda kademeli olarak tüm kullanıcılara açılacak.