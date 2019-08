Twitter'da Rahatsızlık Veren Mesajlar Filtrelenecek

Sosyal medya devi Twitter, DM'den gelen istenmeyen mesajlar hakkında harekete geçti. Görünüşe göre, Twitter'a yeni gelecek olan mesaj filtreleme özelliği çok sevilecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni gelecek olan özellik sayesinde Twitter'da istemediğiniz mesajları almayacaksınız.

Twitter yaptığı açıklamada DM'den gelen istenmeyen mesajların filtreleneceğini duyurdu. Şüpheli kelimeler içeren mesajlar, 'ek mesajlar' olarak adlandırılmış bir klasörde saklanacak.

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv