Twitter'da Retweetlere Fotoğraf, Video veya GIF Eklenebilecek

Twitter'a yeni bir özellik daha geldi! Artık atılan tweetleri alıntılayıp yeniden paylaşırken fotoğraf, video veya GIF eklenebilecek. Uzun süredir merakla beklenen bu özellik kullanıma sunuldu.

Android, iOS ve Twitter'ın mobil web sitesinde kullanıma sunulan bu özelliği kullanmak oldukça basit. Öncelikle retweet'leyeceğiz tweet'e gelin. Ardından retweet'leme butonuna bir kez dokunun ve karşınıza çıkan pencere üzerinden "Yorumla birlikte Retweetle" seçeneğine tıklayın. Açılacak olan pencerenin alt kısmından istediğiniz görseli, videoyu veya GIF'i seçip tweetleyin.

Yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Haberimizin hemen alt kısmında bulunan tweet'i inceleyerek yeni özelliğin nasıl göründüğünü inceleyebilirsiniz. Twitter, bazı markaların ve içerik üreticilerinin yeni özelliği kullanıma açıldığı günden beri kullandığını belirtti. Yeni özelliğin ana sayfada kötü durmaması ve retweet'teki tüm içeriğin hızlıca anlaşılması için orijinal tweetin daha küçük, girintili bir kutuya yerleştirildiği açıklandı.

Bu yeni özellik ne yazık ki şu anda Twitter'ın masaüstü sürümünde tam olarak çalışmıyor. Özelliğin yakın zamanda tüm platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.

The wait is over 👇😘 https://t.co/3W0witaZtg pic.twitter.com/v7J6WgRioD