Twitter'da Tweetlere Verilen Yanıtlar Gizlenebilecek

Twitter'da attığınız tweete istemediğiniz bir yanıt mı geldi? Artık istemediğiniz yanıtı kolayca gizleyebileceksiniz. Twitter'a yepyeni bir özellik geldi.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcıların uzun zamandır dile getirdiği tweetlere verilen yanıtı gizleme özelliği nihayet geldi.

Yeni özellik sayesinde attığınız tweetin altına gelen yanıtları kolayca gizleyebileceksiniz. Yeni özelliğin çalışma mantığı çok basit. İstemediğiniz yantı gizlemek için o tweetin hemen sağ tarafında bulunan butondan "bu yanıtı gizle" seçeneğini seçmeniz gerekmekte.

Twitter, otomatik olarak istemediğiniz yanıtı attığınız tweetin altından kaldıracak. Yeni özellik ile beraber spam tweetlerin önüne de geçilmiş oldu. Yeni özellik şu anda test aşamasında ve sadece Amerika ve Japonya'da yaşayan kullanıcılara açık.

Twitter'ın "konuşma kontrolü" olarak adlandırdığı yanıtları gizleme özelliğinin gelecek aylarda tüm dünyadaki kullanıcılara açılacağı konuşulmakta. Özelliğin ülkemizde ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.

Tahminlerimize göre Twitter, yanıtları gizleme özelliğini çok kısa bir süre içerisinde yayına alacak. Twitter'ın yeni özelliği hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!