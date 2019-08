Twitter'daki Bildirimler Geçici Süreliğine Kapatılabilecek

Twitter, bildirimleri belirli bir süreliğine sessize almanıza izin veren yeni özelliğini test ediyor. Görünüşe göre Twitter'ın yeni özelliği çok sevilecek.

Jane Manchun Wong, Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Twitter tarafından 'erteleme' olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde bildirimleri 1 saat, 3 saat veya 12 saat boyunca sessize alabileceksiniz.

Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden yeni özellik hakkında bir ekran görüntüsü yayınladı. Jane Manchun Wong'un yayınladığı ekran görüntüsünde Twitter'ın bildirim ekranının sağ üst köşesinde bir adet çan simgesi bulunmakta. Bu çan simgesine tıklandığında bildirimlerin sessize alıncağı süre seçilmekte.

Twitter is testing Snooze feature, allowing users to pause notifications for 1 hour, 3 hours or 12 hours!



I wrote a blog for the first look of this unreleased feature https://t.co/EoNYaRHraQ



Tip @Techmeme pic.twitter.com/qm3aMM2Q00