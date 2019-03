Twitter'daki Doğum Gününüzü 2007 Yapın Şakası Kötü Sonuçlanıyor

Son zamanlarda Twitter’ın en çok konuşulan konularından bir tanesi doğum günü şakası oldu. Viral olarak yayılan şakaya kananların Twitter hesapları engellenirken, olayın yaşla ilgili olduğu belirtildi. “Daha renkli bir Twitter için doğum yılını 2007 olarak" değiştir denilen bu şakaya kanan kullanıcının, Twitter tarafından 13 yaşından küçük olarak etiketlenip, hesabını kitlettiği söyleniyor.

Avrupa Birliği tarafından geçirilen son yasalardan sonra sosyla medya kullanıcılarının 13 yaşından küçük olmamasına dikkat edilmeye başlanmıştı. Bunun için çeşitli yeni özellikler devreye sokan Twitter gibi sosyal medya devleri, ortaya yepyeni bir şaka türünün çıkmasına da sebep oldular. Yapılan şaka direkt olarak kullanıcılarının yaşlarını 13’ten aşağıya çekmeye odaklanırken, birçok kullanıcının şakanın mağduru olduğu belirtildi.

Sosyal ağ Twitter üzerinde kullanıcıların hesaplarının kilitlenmesine neden olan bir viral şaka tespit edildi. Viral olarak yayılan bu şaka, kullanıcılara hesap ayarlarında doğum günlerini 2007 yılı olarak değiştirildiğinde, Twitter yayınının özel ve daha renkli bir versiyonunu ortaya çıkaracağını vaat ediyor.

Şakanın yayılması ve Twitter hesaplarının otomatik olarak engellenme sayısının artmasından sonra harekete geçen Twitter, resmi hesabından kullanıcılarını uyarırken, herkesin gerçek yaşını girmesi gerektiğini söyledi. 13 yaşındaki Twitter kullanıcılarının hesaplarının ise engellenmeye devam edileceği aktarıldı.

If your account was locked after changing your Twitter birthday to 2007, please follow the instructions that were sent after the change was made to your account.