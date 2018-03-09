Twitter'daki Sahte Haberler Gerçek Haberlerdan Daha Hızlı Yayılıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan bir araştırma, Twitter'daki sahte haberlerin, gerçek haberlere kıyasla 6 kat daha hızlı yayıldığını gösteriyor.

MIT'den Sinan Aral'ın liderliğindeki araştırma grubu başta olmak üzere, Snopes, Politifact ve Factcheck dahil altı bağımsız kuruluş, Twitter'daki yaklaşık 3 milyon kişinin paylaşımlarını inceledi. Araştırmacılar, gerçek ve sahte olan 126.000 haberin 3 milyon kişi tarafından nasıl tweetlendiğini mercek altına alarak, sosyal medyadaki "fake news" (sahte haber) sorununa dikkat çekti.

Sinan Aral, "Karşımıza çıkan veriler gerçekten korkutucuydu" diyor. Yanlış haberlerin çok fazla ilgi gördüğünü ve gerçek haberlere kıyasla inanılmaz bir hızla yayıldığını ifade eden Aral, 'sahte haber pastası'nın en büyük payı olarak politik haberleri gösterdi.

Çalışmada, gerçek haberlerle ilgili tweet'ler 1.500 kişiye ulaşırken, sahte haber niteliğini taşıyan tweet'ler ise 100.000 kişiye kadar ulaştı. Sahte politik haberlerin adeta viral gibi yayıldığına dikkat çeken araştırmacılar, bu haberlerin diğer yalan haberlere kıyasla daha hızlı yayıldığını ortaya koydu.

Twitter kullanıcılarının retweet etkinliklerine de bakan araştırmacılar, sahte haberlerin, gerçek haberlere göre yüzde 70 oranında daha fazla retweetlendiğini gördü.

Sahte haberlerin bu denli hızlı yayılmasında takipçi sayısının önemli bir kıstas olmadığı belirtiliyor. Zira mercek altına alınan kullanıcıların genel olarak takipçi sayıları azdı. Sosyal medyadaki bot hesapların araştırmayı manipüle etmemesi için özel bir algoritma geliştiren MIT ekibi, buna rağmen gerçek kullanıcıların yalan haber yayan bot hesaplarla aynı oranda tweet ve retweet yaptığını bildirdi.

Sosyal medya kullanıcıları çeşitli nedenlerden ötürü dezenformasyona uğramış haberleri daha sık paylaşıyorlar. Geçtiğimiz ay Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından Google’ın desteğiyle hazırlanan ve sahte haberlerin etkisini ölçmeyi amaçlayan raporda, yalan haber yayınlayan sitelerin trafiğinin tanınmış haber platformlarına göre çok daha az olduğu ancak bu içeriklerin sosyal medyada daha fazla etki yarattığı ortaya koyulmuştu.