Twitter’dan Android Uygulaması İçin Güvenlik Açığı Uyarısı!

Sosyal medya devi Twitter, şu sıralar yeni bir güvenlik açığı sorunuyla karşı karşıya. ‘Gizlilik Blogu’nda bir açıklama yayınlayan Twitter, Android uygulamasında bir güvenlik açığının tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu güvenlik açığı nedeniyle, Twitter’ın Android uygulamasının yasaklı depolama alanlarına kötü amaçlı kod eklenebileceği, bu sayede kötü amaçlı kişilerin profilinizi kontrol edebileceği (tweet ve DM gönderimi de dahil) ve herkese açık olmayan bilgilere erişim sağlayabileceği belirtiliyor.

Twitter, herhangi bir kişinin bu güvenlik açığından faydalandığına dair ellerinde kanıt olmadığını ancak yine de gerekli önlemleri aldıklarını söylüyor.

Android’in ve Twitter uygulamasının belirli sürümlerinde, güvenlik açığından etkilenmiş olabilecek kullanıcılarla Twitter uygulaması üzerinden ya da e-posta ile neler yapmaları gerektiği konusunda iletişime geçiliyor (ilgili talimatlar aktarılıyor).

Uygulamanızı Güncelleyin

Eğer siz de Twitter’ın Android uygulamasını kullanıyorsanız, uygulamanızı en son sürüme güncellemeniz güvenliğiniz açısından en iyisi olacaktır. Twitter’ın iOS uygulamasında ise böyle bir güvenlik açığı ortaya çıkmadığı için iOS kullanıcılarının herhangi bir şey yapması gerekmiyor.