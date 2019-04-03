Twitter'dan Fransa'ya Büyük Ayar

Fransa hükümeti tarafından başlatılan bir sosyal medya kampanyası, Twitter tarafından engellendi. Twitter’ın kampanyayı engellemesinin arkasında ise aynı Fransa hükümeti tarafından çıkarılan sahte haber yasası yatıyordu.

Aralık ayından bu yana Fransa, internet üzerinden yapılan politik kampanyaları sıkı şekilde denetliyordu. Yapılan kampanyanın parasının kimin tarafından verildiğinin ve ne kadar harcandığının bilgisinin açıkça söylenmesi isteyen hükümet, böylece sahte haberlerin yayılmasının önüne geçileceğini düşünüyordu.

Hükümet yetkililerin hiç beklemediği bir olay ise Twitter tarafında yaşandı. Seçmenlerin kayıt yaptırmalarına teşvik edecek bir kampanya başlatmak adına harekete geçen Fransa hükümetinin Twitter reklamları reddedildi. Twitter ise yapılacak kampanyanın yeni yasaya uygun olmadığını düşündükleri için reklamı yayınlamadıklarını söyledi.

Kısa süre sonra bitecek Avrupa Birliği oylamaları için seçmenleri harekete geçirmek adına #OuiJeVote (Evet, Oy Veririm) etiketini sponsorlu olarak Twitter üzerinde göstermek adına harekete geçen Fransa hükümeti, bunu bilgi servisi aracılığıyla yapmak istemişti. Kampanyanın devlet kasasından çıkacak olması sebebiyle yeni yasaya uygun olmadığını düşünen Twitter, yetkililere olumsuz geri dönüş yaptı. Milletvekillerinden Naïma Moutchou, “Bunun önce 1 Nisan şakası olduğunu düşündüm” dedi.

İçişleri Bakanı Christophe Castanter ise kararı protesto etmek adına resmi Twitter hesabı açıktı. Gönderdiği tweet’te ise konuyla ilgili şunları söyledi: “ Twitter'ın önceliği terörizmi yücelten içerikle savaşmak olmalıdır. Demokratik bir cumhuriyetin seçim listelerine kaydolma kampanyaları değil.”