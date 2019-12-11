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Twitter'dan Kullanıcıları Memnun Edecek Adım

Berk Demirci
Berk Demirci - | Yazılım
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Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre şirket görsel işleme yönteminde bazı değişiklikler yapacak.

Kalite Bozulmayacak

Twitter mühendisi Nolan O'Brien yaptığı paylaşımla birlikte bazı değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Tarayıcı üzerinden yapılacak yüklemelerde JPEG dosyalarının kalitesi yüzde 97 oranında korunacak. Bu adımla birlikte yüklenen görsellerdeki bulanıklaşma ve detayları kaybetme en aza kadar inecek.

Yine de akılda tutulması gereken bazı detaylar var. Twitter yayın akışında gördüğünüz görselleri halen daha düşük bir kalite ile gösterecek. Ancak kullanıcılar görsele tıkladığında bir JPEG olması koşulu ile orijinal halinde görebilecek.

Atılan adımlar sosyal medya platformunun görsel tarafında öne çıkması için önemli bir köprü görevi görüyor. Şu an için diğer görsel uzantıları hakkında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

ETİKETLER: twitter görsel