Twitter'dan Kullanıcıları Memnun Edecek Adım

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre şirket görsel işleme yönteminde bazı değişiklikler yapacak.

Twitter mühendisi Nolan O'Brien yaptığı paylaşımla birlikte bazı değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Tarayıcı üzerinden yapılacak yüklemelerde JPEG dosyalarının kalitesi yüzde 97 oranında korunacak. Bu adımla birlikte yüklenen görsellerdeki bulanıklaşma ve detayları kaybetme en aza kadar inecek.

Yine de akılda tutulması gereken bazı detaylar var. Twitter yayın akışında gördüğünüz görselleri halen daha düşük bir kalite ile gösterecek. Ancak kullanıcılar görsele tıkladığında bir JPEG olması koşulu ile orijinal halinde görebilecek.

Starting today, Twitter will preserve JPEGs as they are encoded for upload on Twitter for Web. (Caveat, cannot have EXIF orientation)



For example: the attached photo is actually a guetzli encoded JPEG at 97% quality with no chroma subsampling.https://t.co/1u37vTopkY pic.twitter.com/Eyq67nfM0E