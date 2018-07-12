Twitter'dan Takipçi Sayınızı Düşürecek Yenilik

Sosyal medyanın önemli platformlarından biri olan Twitter takip ve takipçi konusunda yepyeni bir karar aldı. Bundan böyle sizi takip eden kilitli hesaplar takipçiniz olarak görünmeyecek ve böylelikle takipçi sayınızda azalma yaşanacak. Peki, nedir bu kilitli hesap?

Sosyal medya hayatın bir parçası olduğundan beri takipçi konusu da bir hayli önem kazandı. Bu anlamda hiç kimse takipçisini kaybetmek istemez; ancak Twitter'ın yeni getirdiği kararla birlikte kilitli hesaplara el atılacak. Kilitli hesaplar takip ettiği kişilerde görünmeyecek ve bu şekilde kullanıcıların takipçilerinde azalmalar görülebilecek.

Twitter'da güvenlik prensibini ihlal eden veya şirketin politikalarına uymayan hesaplar kilitleniyor ve bu hesaplara bir süre giriş yapılamıyor. Eğer kullanıcı şifresini değiştirmezse hesabını geri açamıyor ve hesap bir süre kilitli olarak kalıyor. Özellikle spam ve bot hesaplara karşı bu şekilde önlem almak isteyen Twitter, şifre yenilendiğinde ise hesabın kilidini kaldırıyor.

Şu anda kullanıma açılan yeni özellik kapsamında Twitter hesabınızdaki takipçi sayısı düşmüş olabilir. Ancak hesap sahipleri şifrelerini yenileyip giriş yaparlarsa, sizi tekrar takip edeceklerini de belirtmek gerekiyor.