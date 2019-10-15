Twitter’dan TRT World’e 'Hassas İçerik' Sansürü

Haberleri tüm dünyadaki okuyucularına İngilizce olarak duyurmasıyla bilinen TRT World, Twitter’da haksız bir sansüre uğradı.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sosyal medyada Türkiye’yi karalamaya yönelik birçok paylaşım yapılıyor. Twitter da TRT World’e sansür uygulayarak Türkiye’ye karşı tavır takındı.

TRT World’ün Twitter hesabına uygulanan sansür sonrasında takipçiler, "Bu tweet hassas içeriğe sahip olabilir." notuyla karşılaşmaya başladı.

Tweet'lere Hassas İçerik Uyarısı

Türkiye için en önemli medya kanallarından biri olan ve İngilizce olarak tüm dünyaya yayın yapan TRT World’ün Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili attığı tweet’lerin engellenmeye çalışılması büyük tepki çekti.

Üstelik Twitter, TRT World’ün paylaşımlarına sansür uygularken, YPG/PKK terör örgütü ile bağlantılı olarak gerçek olmayan fotoğraf ve bilgi paylaşımlarına herhangi bir sansür uygulamayıp görmezden geliyor. Uygulanan çifte standart birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanıyor.