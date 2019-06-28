Twitter’dan Trump gibi Dünya Liderlerinin Tweet'lerine Özel Önlem

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, topluluk kurallarını ihlal eden siyasilerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını açıkladı.

Twitter, her ne kadar yola bir sosyal medya platformu olarak çıksa da, zaman içerisinde dünyanın en büyük haber kaynağına dönüştü. Nitekim ABD’li şirket, 2016 yılında aldığı karar gereği, App Store'da yer alan uygulamasının kategorisini “Sosyal Ağ”dan “Haber”e taşıdı.

Diğer platformlarda olduğu gibi Twitter da, yalan haber, nefret söylemi ve yabancı karşıtlığı gibi pek çok sorunla mücadele ediyor. Şirket, bu konuda sıfır tolerans gösterdiğini söylese de, özellikle siyasi liderlere karşı sergilediği tutumla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyordu.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın uç söylemlerine karşı tepkisiz kaldığı için yoğun bir baskı altında olan Twitter, bu durumla baş etmek için yeni bir politika ortaya koymaya karar verdi.

ABD’li şirket, bugünden itibaren platformun ilkelerini ihlal eden siyasi liderlerin ve politikacıların gönderilerine uyarı etiketi ekleyecek. Bunun yanı sıra uyarı etiketinin üzerine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme yazısı çıkacak.

Twitter’ın yeni uyarı etiketi özelliği şöyle görünecek:

Twitter’ın uygulamaya koyacağı yeni sistem, yalnızca doğrulanmış hesapları ve 100.000'den fazla takipçisi bulunan devlet yetkilileri için geçerli olacak. Ayrıca uyarı etiketi alan tweet'ler, bir kullanıcının Twitter zaman çizelgesinde, "güvenli arama" sonuçlarında veya "önerilen tweet" push bildirimlerinde “en iyi tweetler” olarak da gösterilmeyecek.

Eylül 2018'de Politico gazetesiyle bir röportaj gerçekleştiren Twitter CEO’su Jack Dorsey, Trump’ın saldırgan tweetler atarak hizmet şartlarını ihlal etmesi halinde hesabının kaldırılabileceğini söylemişti.

Twitter yönetimine uzun zamandır baskı yapan Trump karşıtları, ABD Başkanı’nın hesabının kapatılmasını istiyor. Hatta Twitter’dan umudunu kesen bazı insanlar, para toplayarak şirketi satın almanın dahi peşine düşmüştü.