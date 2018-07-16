Twitter'dan Tüm Kullanıcılara Mavi Tik

Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'su Jack Dorsey yaptığı açıklamayla platformun hatalı onaylama sistemine sahip olduğunu kabul etmişti. Fakat CEO, onaylama sistemini geliştmek ve daha fazla kullanıcıya mavi tik vermek istediklerini duyurdu. Peki Twitter'da mavi tik nasıl alınacak?

Sosyal medya üzerinde yalnızca tanınmış ve doğrulanmış kişilere verilen mavi tik dönemi Twitter'da son bulunuyor. Bundan böyle Twitter üzerinde pek çok kullanıcı onaylanmış hesap alabilecek. CEO Dorsey açıklamasında kullanıcıların kimliğini ve güvenilirliğini doğrulayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Sosyal medyanın en güvenilir servisi olmak istiyoruz, bu konuda çalışmalar başladı" şeklinde konuşan CEO, mavi tik özelliğine farklı baktıklarını ifade etti. Onaylanmış hesabın yalnızca tanınmış kişilerde olmasının yanlış olduğunu belirten Dorsey, mavi tikin Twitter'da bir güven sembolü haline dönüşmesinin doğru olacağını vurguladı.

Henüz ne zaman geleceği bilinmeyen yeni özelliği kullanabilmek için kimliğinizi doğrulamanız gerecek. Eğer Twitter sahte veya parodi hesap olmadığınızı onaylarsa, mavi tiki almaya hak kazanabileceksiniz. Bakalım yeni özellik kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak, göreceğiz.