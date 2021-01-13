Trump Yasaklandıktan Sonra Twitter Değeri Yere Çakıldı!

Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası ile ilgili olaylardan sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabı sosyal medya platformunda sınırsız olarak yasaklanmıştı. Başkan Trump’ın yasaklanması, Twitter’ı büyük zarara uğrattı. Trump yasaklandıktan sonra Twitter değeri önemli bir miktarda düşüş gördü. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Twitter Değeri, Trump Yasaklandıktan Sonra Ne Kadar Düştü?

Sosyal medya platformları ile Donald Trump arasındaki gerilim, 2020 Amerika Birleşik Devletleri’nde 45. başkanlık seçimi düzenlenmeden öncesine dayanıyor. Trump’ın başkanlık yaptığı süre de dahil olmak üzere kendisine tepki gösteren sosyal medya şirketlerinin başında Twitter geliyordu. Sosyal medya platformu özellikle 46. başkanlık seçimleri öncesinde ve sonrasında Trump’ın paylaştığı tweetlerin büyük bir kısmını işaretledi.

Kongre binasında yaşananlar sonrasında Twitter’ın yaptırımları Google, Twitch, Discord, Reddit, Facebook başta olmak üzere birçok çevrim içi hizmete örnek olmaya başladı. Hatta süresiz yasaklama kararı Twitter’dan önce Facebook’tan gelmişti. Mark Zuckerberg hesabında yayımladığı bir gönderi ile Trump’ın sınırsız veya en azından önümüzdeki iki hafta boyunca durumların gelişmesine bağlı olarak yasaklı kalacağını söylemişti.

Facebook’tan sonra süresiz yasaklama kararı Twitter’dan gelmişti. Twitter, konu hakkında yaptığı açıklamada, “realDonaldTrump hesabında paylaşılan son tweetleri yakından inceledikten sonra daha fazla şiddete teşvik etme ve kışkırtma gibi risklerden ötürü hesabı kalıcı olarak yasakladık” ifadelerine yer vermişti.

Twitter yönetimi, Trump’ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanının tarafında olup insanları şiddete teşvik edici içeriklerin yer verildiği gönderiler paylaşan, seçimde hile olduğuna ilişkin komplo teorilerinin yayılmasını sağlayan birçok hesabı da sosyal medya platformundan uzaklaştırmıştı.

Sosyal medya şirketinin hisseleri, cuma akşamı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak yasaklamasının ardından pazartesi gününe kadar %12’ye kadar düştü. Hisse fiyatlarında görülen düşüş ise Twitter’ın piyasa değerinden 5 milyar doların silinmesine neden oldu.

Twitter’ın 5 milyar dolar kayıp vermesinin arkasındaki en önemli nedeninin yatırımcıların Trump yasağının sosyal medya platformuna olan ilginin kaybedilmesine yol açacağından endişelenmeye başladıkları olduğu düşünülüyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.