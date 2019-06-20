Twitter Detaylı Konum Paylaşımını Kaldırdı

Sosyal medya platformu Twitter, aldığı karar ile ayrıntılı olarak konum paylaşma özelliğini kaldırdı. Twitter'da artık detaylı olarak konum paylaşılamayacak.

Twitter'da Konum Paylaşımı Kısıtlandı

2009 yılında kullanıma açılan detaylı konum paylaşımı özelliği sayesinde kullanıcılar koordinatlarına kadar konumunu paylaşabilmekteydi. Artık koordinatlara sahip bir tweet atılamayacak. Özelliğin kaldırılmasının nedeninin çok fazla kullanılmadığından dolayı olduğu söylenmekte fakat veri sızıntısından dolayı kaldırıldığı üzerine de bilgiler bulunmakta.

Geçtiğimiz günlerde Twitter, iOS uygulamasını kullananların konum bilgilerini yanlışlıkla iş ortaklarıyla paylaştığını duyurmuştu. Yaşanan bu olayın tekrarlanmaması için şirketin böyle bir adım attığı düşünülüyor. Twitter konum paylaşımı özelliğinin kaldırılması hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ayrıntılı konum özelliğini çoğu kişi kullanmadığı ve biz de tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için kaldırıyoruz. Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini kullanabileceksiniz."

Kullanıcılar artık sadece tweetin atıldığı şehri görebilecek. Detaylı bir şekilde konum gösterimi yapılmayacak. Sizler Twitter'ın aldığı bu karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter konum paylaşımı özelliğini kapatarak iyi mi yaptı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!