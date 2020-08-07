Twitter, Devlete Bağlı Medya Hesaplarını Etiketlemeye Başladı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, yeni bir düzenleme ile karşımıza çıktı. Twitter, devlete bağlı hesaplara etiket vermeye başladı. İşte detaylar.

Twitter'da devlete bağlı medya hesaplarına etiket eklenmeye başlandı. Twittter tarafından yapılan açıklamada etiket sistemi hakkında şunlar söylendi:

"Bu etiketler, ilgili Twitter hesabının profil sayfasında ve bu hesaplardan gönderilip paylaşılan Tweetlerde görünür. Bu etiketlerde ilgili hesabın bağlı olduğu ülke ve bu hesabın bir devlet temsilcisi veya devlete bağlı medya kuruluşu tarafından işletilip işletilmediği hakkında bilgiler bulunur.

Ek olarak bu etiketler, ilgili hesabın resmi bir hesap olarak durumunu belirten küçük bir bayrak simgesini ve devlete bağlı medya platformunun küçük amblemini içerir."