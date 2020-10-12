Twitter Direkt Mesaj İstekleri İçin Yeni Özellik Geliyor!

Twitter direkt mesaj istekleri için yeni bir özellik geliyor. Sosyal medya platformlarına gelecek özellikleri önceden keşfeden Tersine Mühendislik Uzmanı Jane Manchun Wong, dünyanın en büyük kullanıcı topluluğuna sahip sosyal medya platformlarından aynı sosyal medya platformu üzerinden Twitter'ın bugünlerde üzerinde çalıştığı bir özellik hakkında bir tweet paylaştı. İşte Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan tweet ile ilgili ayrıntılar!

Twitter Direkt Mesaj İstekleri İçin Nasıl Bir Özellik Geliyor?

Sosyal medya platformlarına gelecek yeni özellikleri tersine mühendislik yöntemi ile öğrenen ve sosyal medya platformuna gelecek olan özellikleri sosyal medya platformu üzerinden duyuran Jane Manchun Wong, Twitter'a gelecek yeni ve birçok kullanıcı için büyük bir öneme sahip özellik hakkında sosyal medya kullanıcılarını bilgilendirdi. Tersine Mühendislik Uzmanı Manchun Wong tarafından paylaşılan tweette özelliğin ekran görüntüsüne de yer verildi.

Tersine Mühendislik Uzmanı Manchun Wong tarafından paylaşılan bir tweete göre dünya genelinde büyük bir kullanım oranına sahip Twitter'a direkt mesajlarla ilgili bir özellik geliyor. Twitter direkt mesaj istekleri, paylaşılan tweetteki ekran görüntüsüne ve yazılı bilgilere göre sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık kullanılan susturma özelliğini alacak. Twitter adlı sosyal medya uygulamasını kullanan kişiler, mesaj istekleri bölümündeki mesajları istediği gibi susturma imkanı elde edecek.

Dünyanın en çok kullandığı sosyal medya uygulamalarından Twitter'a gelecek olan özellik büyük bir çoğunlukla mesajı geri çevirmek yerine mesajı sessize almak isteyenler tarafından kullanılacaktır. Mesaj atılmasını engellemek istemiyor ancak sosyal medya kullanıcıları tarafından atılan mesajların sizi rahatsız etmesini de istemiyorsanız istek bölümünde biriken mesajları susturmak size çok yardımcı olabilir.

Twitter direkt mesaj istekleri için gelecek özelliği kullandığınız kişi ne kadar mesaj gönderirse göndersin, mesajı her zaman direkt mesaj bölümünün en sonunda yer alacaktır. Bu özellikle önceliğinizi vermek istediğiniz mesajların olabileceğini düşünüyorsanız (örneğin, işiniz ile ilgili bir mesajın gelmesini bekliyor olabilirsiniz) çok faydalı olabilir. Bu özellik sayesinde sizi mesajları ile rahatsız eden kişilerin gönderdiği mesajlar tıpkı mesaj göndermiyormuş gibi mesajların sonunda yer alır.