Twitter Direkt Mesajlar Özelliği İçin Sohbet Uygulaması Satın Aldı

Twitter, direkt mesajlar özelliğini daha kullanışlı bir hale getirmek ve topluluğun büyümesine, birbirleri ile iletişim halinde kalmasına yardımcı olmak için bir sohbet uygulamasını satın aldı. CNBC tarafından paylaşılan bilgilere göre sosyal medya şirketinin satın aldığı sohbet uygulamasının adı, Sphere.

Twitter Direkt Mesajlar Özelliği İçin Sphere'ı Ne Kadara Satın Aldı?

Direkt mesajlar özelliğini geliştirerek kullanıcılara daha iyi mesajlaşma olanağı tanımak isteyen Twitter, görünüşe bakılacak olursa bu doğrultuda harcama yapmaya hazır. Öyle ki bu amacına ulaşmak için geçen yıl kapatılan bir sohbet uygulamasını satın aldı.

CNBC'nin aktardığı bilgilere göre Twitter'ın Sphere'ı ne kadara satın aldığı bilinmiyor. Twitter'dan Nick Caldwell, bu satın alımın DM, topluluk ve içerik oluşturucuların yararına olacağına işaret etti. Bu aşamadan sonra sırada ne gibi bir adımın atılacağı bilinmiyor, bununla ilgili verilmiş küçük bir ipucu bile bulunmuyor ancak Sphere, uygulamasını geçen yıl kapattığını açıklamıştı. Buradan hareketle yeniden tasarlanmış bir Sphere uygulamasının kullanıcıların karşısına çıkmayacağı düşünülebilir.

Sphere Nedir, Onu Diğer Uygulamalardan Ayıran Özelliği Neydi?

Sphere yalnızca özellikleri ile değil aynı zamanda sohbet uygulamasını çevreleyen teknoloji dünyasının parlayan yıldızı ile de dikkat çekici bir uygulamaydı. Uygulama, girişimciliği ile ön plana çıkan Nick D'Aloisio'nun bir ürünü olarak piyasaya sürüldü. D'Aloisio, 17 yaşındayken Summly'yi Yahoo'ya sattı. En son girişimi, Airbnb ve Tinder'ın kurucu ortakları da dahil olmak üzere pek çok ünlü yatırımcı tarafından desteklendi.

Sphere, büyük bir çoğunlukla dağınıklığı ortadan kaldırma çalışmaları ile öne çıkıyor ve kullanıcıların sadece sohbete odaklanmasını sağlıyordu. Twitter'a sadece 20 kişilik bir çalışan ile katılsa da satın alma kararını veren Twitter'ın uygulamadan yana çok umutlu olduğunu belirtmek gerekiyor.

Sosyal medya platformunun geliştiricilerinin son zamanlardaki çalışmalarının büyük bir kısmı, direkt mesajlar bölümünde geçti. Bu çalışmalarla içerik oluşturucularına ve topluluklara, topluluk oluşturmak isteyenlere çok büyük katkılarda bulunuldu. Twitter direkt mesajlar özelliğini eğer Sphere'ın topluluk odaklı özellikleri ile geliştirirse Instagram'a ve diğer özel mesajlaşma özelliğine sahip uygulamalarla eskisinden daha iyi bir şekilde rekabet edebilir.