Twitter Dislike Butonu Alabilir!

Twitter dislike butonu mu alıyor? Salı günü paylaşılan bir tweete göre şirket yeni bir özelliğin üzerinde çalıştığını, bu özelliğin sosyal medya kullanıcılarına tweetleri oylamasına imkan tanıyacağı bir özellik olduğunu söyledi. Peki, sosyal medya platformunun yeni hedefi uzunca bir süredir popüler sosyal paylaşım platformu YouTube’daki beğenmeme butonu mu? İşte paylaşılan o tweetin ayrıntılar!

Twitter Dislike Butonu mu Alıyor?

Dün Twitter’a Snapchat, Instagram ve Facebook’ta mevcut olan hikâyeler özelliğinin geleceğini ve bu özelliğin isminin “Fleets” olacağının bilgisi aktarılmıştı. İlk olarak sosyal medya devi Facebook’un Snapchat’ten alıp kendi sosyal medya uygulamalarına getirdiği özellik kısa bir sürenin ardından hemen her sosyal medya platformunda aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştı.

Facebook’un sosyal medya platformlarını değiştiren hamlesinin üzerinden yıllar geçmiş ve bu süre zarfında söz konusu özellik klasikleşmiş bir özellik olmasına rağmen Twitter bu özelliğin daha yeni ekleyeceğini bildirmişti.

Twitter, sosyal medya platformundaki son gelişmelere bakılırsa uygulamanın özellik bakımından modern sosyal medya platformlarına yakın olmasını sağlamak için Facebook, Instagram gibi uygulamaları örnek almaya başladı.

Siber Güvenlik Uzmanı Jackie Singh, Kayvon Beykpour tarafından salı günü paylaşılan bir tweeti yeniden paylaşarak yaptığı açıklamada, sosyal medya platformuna eklenecek yeni özelliklerin yanı sıra taciz ve benzeri davranışlar sergileyerek kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen kullanıcılarla ilgili sorunlara değinileceğine, beğenmeme veya olumsuz görüş bildirimi ile ilgili bir buton ekleneceğine, kullanıcılara zarar veren yanlış bilgilerin engelleneceğine ve bot hesapların yasaklanacağına işaret etti.

Twitter dislike butonu ile büyük bir yenilik yapabilir ve böylece kullanıcıları mutlu edebilir ancak bu özelliğin yeni bir özellik olduğunu söylemek doğru olmayabilir. Twitter’da herhangi bir tweetle ilgilenmediğinizi işaretlemek zaten tweet beğenmemek ile aynı işlevi görüyor. Sosyal medya uygulamasına eklenecek olan bu özelliğin temel amacı, kullanıcılara daha ilgili tweetler göstermek ve onları rahatsız eden, görmek istemedikleri tweetlerin görünme sıklığını azaltmak olacak.

Siz sosyal medya uygulamasına eklenecek yeni özellik ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Platforma eklenecek bu özelliğe dair tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.