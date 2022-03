Twitter DM Arama Özelliğini Güncelledi

Twitter Çarşamba günü DM arama özelliğinin önemli bir güncelleme aldığını duyurdu.

Artık konuşmalarınızın içeriğini arayabilir ve yazdığınız anahtar kelimeyi içeren belirli mesajları filtreleyebilirsiniz. Önceden yalnızca kişilerin adları veya grup sohbetlerinin adları yazarak aramalar yapılabiliyordu ancak şimdi bir arkadaşınızla spesifik bir konu hakkında yaptığınız bir konuşmayı bulmak istiyorsanız arama çubuğuna o konuyla ilgili herhangi bir kelimeyi yazmanız yeterli olacak.

Tabii ki, kişi veya konuşma adlarını aramak hâlâ işe yarıyor ve hatta insanlar, gruplar veya mesajlar için sonuçları görmek isteyip istemediğinizi de filtreleyebilirsiniiz. Bu özellik, aramaya çalıştığınız anahtar kelime birinin adıysa çıkan sonuçların doğruluğu bakımından oldukça kullanışlı.

We know you’ve been waiting for the option to search your DMs…



Now you can use the search bar in your inbox to find specific messages using keywords and names. pic.twitter.com/A41G8Y45QI