Twitter Güncellendi, DM Butonu Kayboldu

Elon Musk'ın satın almasından beri neredeyse her hafta yeni bir özellik ile kullanıcının karşısına çıkan Twitter, son dönemde en fazla güncelleme alan sosyal medya uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak yaşanan son gelişmeler, bazı kullanıcıları oldukça kötü etkiledi.

Geçtiğimiz haftalarda gelen büyük güncellemeler sonrasında Twitter'ın bazı özellikleri, belirli kullanıcılar için kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Twitter'da alışılan kronolojik güncelleme sırasının algoritmik ana sayfaya dönüşmesi, çoğu kullanıcıdan tepki aldı.

DM Butonu Kaldırıldı Mı?

Twitter güncellemesi sonrasında mesaj atmak istedikleri kişilerin profillerine girdiklerinde garip bir durumal karşılaştı. Çünkü Twitter'ın alışılagelmiş mesaj gönderme butonu görünmüyordu. Benzer sorunlar çoğu Android ve iOS kullanıcısında yaşandı.

İlk başlarda DM gönderme sisteminin değiştiği varsayılsa da aslında yalnızca bir hata olduğu kısa sürede anlaşıldı. Twitter'ın konu hakkındaki çalışmaları devam etse de hala bazı kullanıcılar sorundan muzdarip. Bu durumu aşmak için mesajlar sekmesine direkt giderek mesaj atmak istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Öte yandan yakın zamanda getirilen "Sizin için" başlıklı ana sayfa, algoritmanın zayıf olduğu gerekçesiyle sürekli eleştiriliyor. Bazı kullanıcılar anasayfalarının neredeyse tamamen kripto paralar ve NFT'ler hakkındaki paylaşımlarla dolduğunu belirtiyor. Elon Musk, bu konuda eleştirileri kabul ederek çalışmalarının devam ettiğini söyledi.