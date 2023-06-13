Twitter'dan İlginç Hamle: DM Göndermek Ücretli Oluyor!

Twitter Blue hizmeti için ödeme yapmayan kullanıcılara birçok özelliği sınırlayan Twitter, şimdi de şu anda ücretsiz olarak sunulan bazı özelliklere erişimi kısıtlayacak başka bir özellik üzerinde çalışıyor.

Son haberlere göre şirket, bir kullanıcı Twitter Blue abonesi değilse o kullanıcının gönderebileceği DM sayısını sınırlamak için çalışıyor.

Şirketin ücretsiz kullanıcılar için şu anda günlük 500 DM olarak belirlenen DM sayısını 30 ile sınırlandıracağı bildiriliyor. Şirketin böyle bir hamleyle kullanıcıları, platformun daha fazla özellik sunan premium abonelik hizmeti Twitter Blue'nun ücretli abonesi olmaya teşvik etmeyi amaçladığı görülüyor.

Twitter'ın Ücretli Özellikleri Giderek Artıyor

Twitter Blue abonelerine sunulan özelliklerden bazıları arasında tweetleri geri alma, daha uzun tweetler yazma ve bazı özel içeriklere erişme yer alıyor.

Twitter'ın ücretsiz kullanıcılar için DM sayısını sınırlayan bu değişikliği resmî olarak duyurmadığını belirtmek gerek ancak özelliğin şu anda test aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.

Öyle ki kısa bir süre önce Elon Musk, şirketin DM gönderme özelliğini yalnızca mesajı göndereni takip edenlerle sınırlayacak bir güncelleme yayınlamak için çalıştığını doğrulamıştı. Eğer bu özellik hayata geçerse yalnızca doğrulanmış kullanıcılar ya da Twitter Blue aboneleri kendilerini takip etmeyen kullanıcılara DM gönderebilecek.