Twitter DM Özelliğine Sesli Mesajlar Gelebilir!

Twitter kısa bir süre önce Twitter kullanıcılarına sesli tweet paylaşma özelliği sunmuştu. Kullanıcı deneyimini bambaşka bir boyuta taşımaya devam eden sosyal medya platformu, Matt Navarra tarafından ortaya atılan iddialara göre kullanıcılara şimdi de sesli olarak mesaj atma imkanı sunmaya hazırlanıyor. Peki, Twitter DM özelliğine gelmesi beklenen sesli mesajlar özelliği nasıl olacak? Özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

Twitter, Matt Navarra ve Alessandro Paluzzi isimli kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşılan ekran görüntülerine göre sesli mesajlaşma özelliği üzerinde çalışıyor. Twitter kullanıcıları, direkt mesajlara gelecek söz konusu özellik ile beraber diğer Twitter kullanıcılarına istediği zaman sesli olarak mesaj gönderebilecek ancak sesli mesajlaşma özelliğini kullanacak olan kişileri bazı kısıtlamalar bekliyor.

Twitter'ın sesli mesajlaşma özelliğinde 140 saniyelik bir kısıtlamanın bulunması bekleniyor. Twitter'ın ilk zamanlardaki kısıtlamasına benzer bir kısıtlama içeren 140 saniyelik ses kaydı oluşturma özelliğini kullanmak için mesaj gönderme butonunun yanında yer alan butonun üzerine basmak ve ses kaydını sonlandırmak için kırmızı butonun üzerine dokunmak gerekiyor.

Twitter kullanıcıları tarafından ortaya atılan iddialara göre direkt mesajlara eklenecek olan özellik şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için özelliğin görünümünde zaman içerisinde büyük bir değişim meydana gelebilir. Bu, özelliğin paylaşıldığı ekran görüntülerindeki hali ile son hali arasında büyük bir farkın olabileceği anlamına geliyor. Ortaya atılan iddiaların doğruluk oranı varsa Twitter yetkilileri tarafından yakın bir zamanda konu ile ilgili bir açıklama yapılacaktır.

Twitter is testing Audio Messaging in DMs (in Brazil) 🗣 pic.twitter.com/rzPqtE5Qjx

#Twitter is working on the possibility of sending voice messages in DM 👀 pic.twitter.com/QYmg287waJ