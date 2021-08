Twitter DM Toplu Mesaj Dahil Birçok Özellik Alacak

Büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Twitter, DM özelliğine birçok yenilik getirmek için kollarını sıvadı. Şirket, Twitter'a eklenecek özellikleri duyurdu. Twitter'a toplu mesaj özelliğinin gelecek olması dikkat çekiyor.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz aylarda tersine mühendislik yöntemi uygulayarak şirketin üzerinde çalıştığı toplu mesaj özelliğini gün yüzüne çıkarmıştı. Popüler sosyal medya hizmeti, Direkt Mesaj (DM) özelliği için toplu mesaj dahil birçok yeniliği duyurdu.

Twitter'da toplu mesaj göndermek istediğinizde otomatik olarak grup sohbeti açılıyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Görünüşe göre şirket, bu deneyimi iyileştirmek için kollarını sıvadı. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre aynı anda 20 kişiye kadar mesaj gönderilebilecek.

Toplu mesaj özelliğinin çok yakında iOS, Web ve Android platformlarında kullanıcıların kullanımına sunulacak. Twitter, özelliğin ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir tarih paylaşmadı. Yeni özellik ile birlikte artık toplu mesaj için otomatik olarak grup sohbeti kurulmayacak. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Sosyal medya hizmeti, Twitter'ın iOS sürümü için yeni bir filtreleme özelliği üzerinde çalışıyor. Twitter, mesajları tarihe göre gruplandıracak. Böylece kullanıcılar eski mesajlara daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilecek.

No more (awkward) accidental group chats when you DM a Tweet to multiple people. Now you can share the same Tweet in up to 20 different DM convos, separately.



Rolling out on iOS and web, and soon on Android. (2/5) pic.twitter.com/oHYseF3EJE