Twitter DM'ye Kullanıcıları Sevindirecek Özellik Geldi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a yeni özellik geldi. Twitter DM'ye yeni gelen özellik sayesinde görüldü atarken karşı taraf üzülmeyecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Twitter'da bir kişiden özel mesaj aldığınzda o mesaja ifade bırakabileceksiniz. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi mesajı beğenebileceksiniz. Twitter'a yeni gelen özelliği gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyememekte. Kullanıcılar yeni özelliğin gayet kullanışlı olduğuna dikkat çekmekte.

Twitter'da gelen mesaja ifade bırakmak oldukça basit. Mesajın hemen sağ kısmında kalp ve artı işareti bulunmakta. Buna bir kez dokunduktan sonra karşınıza gülme, şaşırma, üzülme, kalp, ateş gibi emojiler çıkmakta. Bu emojilerden dilediğiniz bir tanesini seçerek mesaja yanıt vermeniz mümkün.

sliding into your DMs like 😂 😲 😢 ❤️ 🔥 👍 👎